Kocaeli'de İZGİM yeni dönem öğrencilere kucak açtı

2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemi içinde 34 okuldan 950 öğrenciyi misafir eden İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi, yeni eğitim öğretim yılında ilk öğrencilerini ağırladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi, kadınların ekonomik ve sosyal alanda daha fazla yer alması adına yaptığı çalışmaların yanı sıra öğrencileri de ağırlamaya devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 34 okuldan 950 öğrenciyi misafir eden İZGİM’in bu yıl ilk öğrencileri Hızır Reis İlkokulu’ndan oldu. Anaokulu 5 yaş grubunda bulunan 17 öğrenci öğretmenleri ile birlikte İZGİM’i ziyaret etti.

Doğa Eğitim Kampüsü öğretmenleri ile bir araya gelen öğrencilere geri dönüşüm konulu eğitim verildi. Akıl ve Zekâ Oyunları atölyesinde hem eğlenen hem öğrenen öğrenciler daha sonra Çocuk Kütüphanesini incelediler. Ziyaretleri sonunda katılım sertifikası ve kendileri için hazırlanan hediyeleri alan çocuklar kendilerine bu imkânı sunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’e teşekkür ettiler.