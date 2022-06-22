Kocaeli'de İZGİM'in keçeleri yurt dışına açıldı

Kocaeli'de İzmit Belediyesi tarafından hayata geçirilen İzmit Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM) keçe atölyesi yurt dışından da sipariş almaya başladıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren İzmit Kadın Girişimciler Merkezi, keçe atölyesi vatandaşların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Yeryüzünde bilinen en eski tekstil yüzeyi olan keçe, günümüzde de modern hale getirilerek talep görüyor. Hayvansal liflerden genellikle yünün ısı, nem, basınç altında, sabun, yağ, yardımıyla birbirlerine kenetlenmelerini sağlayarak oluşturulan keçe İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi Atölyelerinde hayat buluyor.

İZGİM’deki keçe atölyesinde üretilen ürünlere yurt dışından da talep geliyor.

Şapkadan, şala, patikten süs eşyasına kadar çeşitli işlevselliği olan keçeyle yapılan ürünlerde ev patiği ABD’ye, şapka ve şal ise Almanya’ya gönderildi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız İZGİM Kadın Girişimciler Merkezi İnstagram hesabından sipariş verebiliyorlar. Vatandaşlarımız geleneksel el sanatlarının yaşatılmasından duyduklarını memnuniyeti dile getirirken İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet’e böyle bir çalışmayı hayata geçirmesinden dolayı teşekkürlerini ilettiler.