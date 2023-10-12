Kocaeli'de iki belediyeden ortak çalışma

Gölcük ve Başiskele Belediyeleri ilçelerinin turizm potansiyelini arttırmak ve tanınmasına katkı sunmak için ortak bir çalışmaya imza attıKOCAELİ (İGFA) -Gölcük Belediyesi ve Başiskele Belediyelerinin destekleriyle hazırlanan, “Gölcük ve Başiskele Turizm Rehberleri” yayınlandı. Her iki Turizm Rehberinin tanıtım toplantısı bugün Gölcük’ün Yazlık Ilıca tesislerinde gerçekleşti. Tanıtım toplantısına Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü ile belediye meclis üyeleri katıldı.

Tanıtım videosu ile başlayan etkinlikte ilk konuşmayı Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer yaptı.

Başkan Sezer konuşmasında, “Gölcük ve Başiskele, turizm alanında önemli ilçeler. Türkiye’deki en büyük yabancı yatırımların bir kısmı Gölcük bir kısmı Başiskele sınırları içinde yer alıyor. Sanayi alanında öne çıkan her iki ilçemizin turizm anlamında da önemli potansiyeli var. Roma döneminden beri kullanılan kaplıcalar var. Çok sayıda tarihi ve kültürel yer bulunuyor. Bu dönem restorasyonu yapılan hamamlar, tarihi çeşmeler var. Aynı potansiyeli Başiskele de taşıyor. Hazırladığımız rehberler önemli. İki ilçemiz için de hazırlanan rehberler var. Hem Türkçe hem de İngilizce rehberler var. Gezilebilecek, konaklanabilecek yerlerin gösterildiği haritalar da yer alıyor. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü de, ciddi turizm potansiyeline sahip iki ilçe olduklarına dikkati çekerek, "Doğal güzellikler bakımından güzel imkanlar sunan iki kıymetli ilçe. Şu an Başiskele sınırına yakınız. Bunlar idari sınırlarımız. Gönül sınırımız yok. Kurulan birliğin bir örneği. Ali başkanımızın şahsi gayretlerini göz ardı etmek olmaz. Yıldırım ağabeyin ciddi gayret ve katkısı var. Onlarca konu ile uğraşırken bu konuya da yer verdi. Kocaeli, farklı zenginliklerin olduğu bir şehir. İzmit Nikomedia ile anılır ama Başiskele’nin yerleşim tarihi daha eski. Şehre göçlerin olduğu dönemde gemilerin ilk indiği yer Başiskele. Bizim buralara çok turist gelir. Arap ülkelerinden de çok turist gelir. Kuveytli bir turist ‘Siz zaten cennette yaşıyorsunuz acaba cenneti nasıl tasvir ediyorsunuz’ demişti. Müthiş bir şehirde yaşıyoruz. Hep birlikte daha güzel işler yapmayı diliyorum” diye konuştu.

Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak ise, birliktelik ve tanıtımın önemine vurgu yaparak, "Bu kitapçıkların hazırlanması çok önemli. İnsanlar bildikleri tanıdıkları yerlere geliyor” dedi.