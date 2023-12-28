Kocaeli'de 'Halk ozanı'na özel anma

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi geride bıraktığı sayısız eserlerle gönüllere taht kuran Aşık Veysel’i özel bir programla andıKOCAELİ (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı genelgesi ile ölümünün 50. yılı dolayısıyla 2023 yılının “Aşık Veysel Yılı” olarak kutlanacağı ilan edilmesinin ardından yurt genelinde birçok anma programı düzenlenerek halk ozanımızın sanatı ve hayatı geleceğe aktarıldı. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü öncülüğünde KO-MEK müzik branşı Usta Öğreticileri ve kursiyerleri Aşık Veysel’e özel anma etkinliği düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleştirilen anma etkinliğine kalabalık bir sanatsever grubu katılarak, KO-MEK müzik branşı eğitmenlerini ve kursiyerlerini yalnız bırakmadı.

KO-MEK’te görev yapan müzik branşı eğitmenlerinin yaklaşık 3 aylık bir çalışmasının sonucunda, Aşık Veysel’in şiirlerinden oluşan eserleri seslendiren eğitmenler dinleyicilerden tam not aldı. Eğitmen Nuray Polat Gündoğan’ın yer aldığı gecede Mahir Gündoğan ve Özgür Yazıcı bağlamada, Adil Perktaş neyde, İsmet Yıldız ve Emine İriş kemanda, Emirhan Avcı bendir ve kahonda, Erdem Çubukçuoğlu bas gitarda, Deniz Arslan klavyede, Erdem Güven bataride, Adem Göbekçioğlu ise parküsyonda yer aldı.

KO-MEK KURSİYERLERİ DE SAHNE ALDI

Duygu dolu anların yaşandığı gecede izleyicilere bir de sürpriz yapan KO-MEK kursiyerleri solist Nida Elitaş İngeç ile kemanda Ceren Topcu, gitarda Erkan Hacıoğlu, neyde Ayhan Hacıoğlu, bağlamada Bedirhan Yibar, halk ozanımızın sevilen eserlerini seslendirdi.