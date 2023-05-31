Kocaeli'de Güzel Sanatlar'dan yıl sonu sergisi

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü’nün yıl sonu sergisindeki eserler, konservatuvar eğitiminin kalitesini bir kez daha ortaya koyduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Güzel Sanatlar Bölümü’nün yıl sonu sergisi İzmit Gar Sanat Galerisi’nde açıldı.

Sergide Yetişkin Resim, Çocuk Resim ile Seramik ve Çini branşlarında eğitim gören 75 öğrencinin toplam 134 eseri yer aldı. Öğrencilerin eserlerindeki sanatsal başarı, Büyükşehir Konservatuvar’ndaki eğitimin kalitesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Sergi açılışına sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Konservatuvar Şube Müdürü Adil Yıldırım, Şehir Tiyatroları Şube Müdürü Lokman Ceyhan ile Kent Politikaları ve Araştırmaları Şube Müdürü Ayhan Varol da açılışta Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerini yalnız bırakmadı.

KONSERVATUVAR KARDEŞLİĞİNİN EN GÜZEL ÖRNEĞİ

Öte yandan bölüm öğrenci ve eğitmenlerinin emeklerinin sergilendiği yıl sonu sergisinde anlamlı bir dayanışma örneği yaşandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın Müzik Bölümü öğrencileri, arkadaşları için mini bir konser verdi. Öğrenciler konuklar için birbirinden önemli klasik müzik eserlerini başarı ile seslendirdi.

Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümü’nün yıl sonu sergisindeki eserler konuklar tarafından tam not aldı. Eserlerdeki sanatsal başarı Büyükşehir Belediye Koservatuvarının titiz ve kaliteli eğitimini bir kez daha ortaya koydu. Sergiyi gezen konuklar, Konservatuvar Güzel Sanatlar Bölümü öğrencilerinin aldıkları eğitim sayesinde, Devlet Konservatuvarı sınavlarında bu yıl da önemli başarılara imza atacağı yönünde görüş birliğine vardı.