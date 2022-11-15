Kocaeli'de GTÜ Kampüsü’nde diyabet etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsü’nde Dünya Diyabet Günü etkinliği gerçekleştirildiKOCAELİ (İGFA) - Diyabete dikkat çekmek isteyen ve farkındalığı arttırmak isteyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze Teknik Üniversitesi Kampüsünde kadınların ve çocukların katılımı ile yoğun bir etkinlik gerçekleştirdi.

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan etkinlikte vatandaşlara Büyükşehir Belediyesinin sağlık personeli tarafından parmak ucu şeker ölçümü cihazı (Glukometre) ile 350 kişiye şeker ölçümü yapıldı.

Ardından ölçüm sonucu yüksek çıkan vatandaşlara bilgilendirme yapılarak sağlık kuruluşlarına yönlendirme gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Diyabet Gününde gerçekleştirdiği etkinlikte Anne Şehir katılımcıları ilk önce ısınma egzersizi ardından da sağlıklı yaşam yürüyüşü yaparken, çocuklar için de eğlenceli atletizm parkuru oluşturuldu.