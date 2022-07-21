Kocaeli'de 'gönüllüler' sağlıkçılara ilaç oldu

Kocaeli Gönüllüleri, son zamanlarda sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek için görev başındaki sağlık personeline çiçek dağıttıKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gönüllere dokunan “Kocaeli Gönüllüsü” projesi bu kez de sağlık çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

İyilik yaptıkça hayatın güzelleştiğine inanan genç Kocaeli Gönüllüleri, toplum sağlığı için gecesini gündüzüne katan fedakar doktor ve sağlık çalışanlarına yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla çiçek dağıttı.

KLİNİKLER ÇİÇEK DOLDU

“Kocaeli Gönüllüsü” üyeleri, son günlerde sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınamak ve sağlık çalışanlarına destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Kocaeli Devlet Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanlarına sürpriz yapan Kocaeli Gönüllüleri ellerindeki çiçeklerle klinikleri dolaştı. Hastalara şifa dağıtan sağlık çalışanlarına özverilerinden dolayı teşekkür eden iyilik hareketi temsilcileri Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın da selamını iletti. Gönüllülerin duyarlı davranışından dolayı sağlık çalışanlarının elleri ilaç yerine çiçeklerle doldu.

Kocaeli Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Deniz Ceylan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne güzel düşüncesinden dolayı teşekkür etti. Ceylan, yapılan sürpriz karşısında çok duygulandıklarını ve kendileri için motivasyon olduğunu ifade etti.