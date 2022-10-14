Kocaeli'de 'gelin tanış olalım' etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerine yönelik hizmet verdiği Kılavuz Gençlik Akademi Üniversite ile bu yıl da "Gelin Tanış Olalım" etkinliği düzenliyorKOCAELİ (İGFA) - 12 Ekim-14 Ekim tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde stantlarını kuran Büyükşehir Belediyesi, üniversitelilerin kente daha kolay uyum sağlayabilmeleri için tüm ihtiyaçlarında kılavuz olacak. Kurulan stantlarda Akademi Üniversite’nin akademik ve sosyal faaliyetleri hakkında bilgi sahibi olurken öğrencilere kılavuz olmak hedefleniyor.



Büyükşehir Belediyesi Kılavuz Gençlik Akademi Üniversite birimi, Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde açtığı stantta üniversite öğrencilerini ağırlamaya devam ediyor. Öğrenciler Büyükşehir Belediyesinin gençlik çalışmaları hakkında detaylı bilgi alırken, üyelerinin de Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olduğu müzik grubunun şarkılarıyla eğleniyor.

Akademi Üniversite’nin Gelin Tanış Olalım Etkinliği Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Kampüsü’nde 3 gün boyunca 10:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Programda sokak oyunları, çekilişler, ikramlar, açık hava sineması yer alırken sosyal medya tanıtımları, Genç Mekân tanıtımları ve belediyemiz çalışmaları hakkında üniversite gençliği bilgilendirilecek.