Kocaeli'de geleceğin balerinlerinden muhteşem resital

Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Bale Bölümü öğrencileri yılsonu resitalinde başarıları ile göz doldurdu. Resitalde bu yıl 33 kız öğrenci mezun oldu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuarı Bale Bölümü, gerçekleştirdiği yılsonu resitali gerçekleştirdi.

SDKM Büyük Sahne’deki gösteride, bale eğitmenleri Ezgi Serdaroğlu, Asel Aklın, İlyas Akbulut’tan eğitim alan ve yaşları 5 ile 17 arasında değişen 98 öğrenci yer aldı.

Bu yıl Bale Bölümü’nden mezun olan 33 öğrencinin de sahne aldığı resitale, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın katılarak, öğrencileri yalnız bırakmadı.

Muhteşem koreografi ve kostümlerin eşliğinde yıllarca unutulmayacak bir yılsonu gösterisine imza atılan resitalde dünyaca ünlü klasik eserlerden farklı varyasyonlarda 23 solo, 10 toplu dans gösterisi sunuldu. La Esmeralda, Don Kişot, Uyuyan Güzel ve romantik balenin başyapıtlarından Giselle Balesi, öğrenciler tarafından başarı ile sahnelendi.

Gösterinin sonunda sahneye gelen Doç. Dr. Figen Büyükakın, öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir tebrik konuşması gerçekleştirdi.

“Sizlerin de gördüğü gibi, mezun ettiğimiz tüm öğrencilerimiz kızlarımızdan oluşuyor, erkek öğrencilerimiz ise henüz hazırlık aşamasında” diyen Doç. Dr. Figen Büyükakın, “Dünyaca ünlü kadın matematikçilerden Emmy Noether ‘Dünya bir simetri üzerine kuruludur’ diyor. Dolayısıyla, nasıl ki düğmelerimizi iliklerken karşılıklı getiriyor ve o uyumu sağlıyorsak, o zaman o uyumun devam etmesi için kızlarımızın yanında erkeklerimizin de olması gerekiyor. O yüzden velilerimizden erkek öğrencilerimizi teşvik etmelerini istiyorum” diye konuştu.