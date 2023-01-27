Son Dakika

Kocaeli'de gazeteciler 'Leyla Hanım'ı değerlendirdi

YAŞAM 27.01.2023, 17:39
Kocaeli'de gazeteciler 'Leyla Hanım'ı değerlendirdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kentin değerli medya mensuplarını ağırlayarak Leyla Hanım filmini anlattığı programın ardından, gazeteciler filmi yazılarına taşıdı. Filmin ilk 9 dakikasını izleyen ve okuyuculara aktaran gazeteciler heyecanlarını kentle paylaştıKOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyet’in sembol kadınlarından Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım filminin galası 11 Şubat tarihinde yapılacak.

Gala öncesi kentteki radyo, televizyon ve gazetecilerin temsilcilerini ağırlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Leyla Hanım’ filminin tanıtımını yaptı. Filmin ilk 9 dakikasını izleme fırsatı bulan gazeteciler Leyla Hanım’ı köşe yazılarına taşıyarak, heyencanlarını paylaştı.

Kocaeli Fikir Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Yalçın Aksan, Leyla Atakan’ın İzmit’te hiç unutulmayan bir isim olduğunu, birçok kadının onu örnek aldığını belirttiği yazısında, “Bugüne kadar Leyla Atakan’ı başka illerde, başka ülkelerde duyuramadık, duyurmak için çaba sarf etmedik. Ama şimdi Leyla Atakan’ın hayatı film oldu. Böylece Leyla Atakan ismini artık Türkiye’de duymayan, bilmeyen kalmayacak” ifadelerini kullandı.  

AKBULUT, “TADI DAMAĞIMIZDA KALDI”

Kocaeli Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut, ‘Leyla Hanım filminin 9 dakikasını izledik, tadı damağımızda kaldı’ başlığıyla köşesinde Leyla Hanımı konu aldı. Akbulut yazısında şu ifadelere yer verdi: Filmin ilk 9 dakikası bize gösterildi… Film başladı, soluksuz bir şekilde izlemeye başladık… 9’uncu dakikada film kesilince, salonda ‘aaaaaaaa’ sesleri yankılandı… Yani filmin tadı damağımızda kaldı… Sonrasında salonda büyük bir alkış koptu.

SOYSAL, “KENT TARİHİNİN EN BÜYÜK SANAT ÇALIŞMASI”

Demokrat Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Soysal, Leyla Hanım filminin kent tarihinin belki de en büyük sanat çalışması, en büyük turizm çalışması, en büyük tanıtım çalışması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Ve göreceksiniz ki dünyanın herhangi bir köşesinde yaşayan bir kadın, İzmit’i ve Leyla Atakan’ın ismini duyacak… Belki Atakan’a hayranlık besleyecek bu filmle.

Özgür Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut, Leyla Hanım filminin iyi bir senaryo kurgusu olduğunu belirterek, “Özge Borak’ı Leyla Atakan, Beyti Engin’i Kazım Ertek ve Serhan Aslan’ı Mümin Tuncer rolüne çok yakıştırdım. İyi bir kadro var” ifadelerine yer verdi.

Son Kale Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit Leyla Hanım belgesel filmini anlattığı yazısında şu ifadelere yer verdi: Film, Türk sinemasında örneği çok az görülen bir yapım. Belgesel ile drama karışımı. İşinin uzmanı profesyoneller hazırlamış. Yurt dışı dahil pek çok festivalden ödüller almış. Bu film, yurt içinde ve yurt dışında İzmit’in 1960’lı 70’li yıllarda bile kaliteli bir şehir, kaliteli insanlar şehri olduğunu anlatacak.

ÇAKAR, "İLK 9 DAKİKASI MUHTEŞEMDİ"

Nokta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abbas Çakar ‘İlk 9 dakikası muhteşemdi’ başlıklı yazısında Leyla Hanım belgesel filmini anlattı.

Çakar, yazısında şu ifadelere yer verdi: Bu filmi izleyecek olan herkes, sadece Türkiye’de ilk kez seçilen kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ı tanımayacak aynı zamanda İzmit’in tarihini de tanıyacak.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 19 45
2. Fenerbahçe 19 41
3. Başakşehir 19 37
4. Beşiktaş 18 35
5. Trabzonspor 19 35
6. Adana Demirspor 19 34
7. Konyaspor 19 27
8. Kayserispor 19 26
9. Alanyaspor 19 25
10. Karagümrük 19 22
11. Ankaragücü 19 22
12. Giresunspor 19 21
13. Gaziantep FK 19 19
14. Kasımpaşa 19 19
15. Antalyaspor 18 18
16. Sivasspor 19 18
17. Hatayspor 18 17
18. İstanbulspor 19 15
19. Ümraniye 19 14
Takımlar O P
1. Eyüpspor 20 41
2. Samsunspor 20 38
3. Keçiörengücü 20 36
4. Bodrumspor 20 35
5. Pendikspor 20 34
6. Rizespor 20 34
7. Bandırmaspor 20 35
8. Boluspor 20 33
9. Sakaryaspor 20 31
10. Manisa FK 19 28
11. Göztepe 21 28
12. Adanaspor 20 22
13. Tuzlaspor 20 19
14. Altay 20 18
15. Erzurumspor 20 18
16. Altınordu 20 16
17. Ö.K Yeni Malatya 20 13
18. Denizlispor 20 12
19. Gençlerbirliği 20 10
Takımlar O P
1. Arsenal 19 50
2. M.City 20 45
3. Newcastle 20 39
4. M. United 20 39
5. Tottenham 21 36
6. Brighton 19 31
7. Fulham 21 31
8. Brentford 20 30
9. Liverpool 19 29
10. Chelsea 20 29
11. Aston Villa 20 28
12. Crystal Palace 20 24
13. Nottingham Forest 20 21
14. Leicester City 20 18
15. Leeds United 19 18
16. West Ham United 20 18
17. Wolves 20 17
18. Bournemouth 20 17
19. Everton 20 15
20. Southampton 20 15
Takımlar O P
1. Barcelona 17 44
2. Real Madrid 17 41
3. Real Sociedad 18 38
4. Atletico Madrid 18 31
5. Villarreal 18 31
6. Real Betis 17 28
7. Osasuna 18 28
8. Athletic Bilbao 18 26
9. Rayo Vallecano 18 26
10. Mallorca 18 25
11. Girona 18 21
12. Valencia 17 20
13. Espanyol 18 20
14. Almeria 18 19
15. Sevilla 18 18
16. Getafe 18 17
17. Celta Vigo 18 17
18. Real Valladolid 18 17
19. Cadiz 18 16
20. Elche 18 6