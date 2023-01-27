Kocaeli'de gazeteciler 'Leyla Hanım'ı değerlendirdi

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kentin değerli medya mensuplarını ağırlayarak Leyla Hanım filmini anlattığı programın ardından, gazeteciler filmi yazılarına taşıdı. Filmin ilk 9 dakikasını izleyen ve okuyuculara aktaran gazeteciler heyecanlarını kentle paylaştıKOCAELİ (İGFA) - Cumhuriyet’in sembol kadınlarından Leyla Atakan’ın hayatını konu alan Leyla Hanım filminin galası 11 Şubat tarihinde yapılacak.

Gala öncesi kentteki radyo, televizyon ve gazetecilerin temsilcilerini ağırlayan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘Leyla Hanım’ filminin tanıtımını yaptı. Filmin ilk 9 dakikasını izleme fırsatı bulan gazeteciler Leyla Hanım’ı köşe yazılarına taşıyarak, heyencanlarını paylaştı.

Kocaeli Fikir Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeynep Yalçın Aksan, Leyla Atakan’ın İzmit’te hiç unutulmayan bir isim olduğunu, birçok kadının onu örnek aldığını belirttiği yazısında, “Bugüne kadar Leyla Atakan’ı başka illerde, başka ülkelerde duyuramadık, duyurmak için çaba sarf etmedik. Ama şimdi Leyla Atakan’ın hayatı film oldu. Böylece Leyla Atakan ismini artık Türkiye’de duymayan, bilmeyen kalmayacak” ifadelerini kullandı.

AKBULUT, “TADI DAMAĞIMIZDA KALDI”

Kocaeli Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mesut Akbulut, ‘Leyla Hanım filminin 9 dakikasını izledik, tadı damağımızda kaldı’ başlığıyla köşesinde Leyla Hanımı konu aldı. Akbulut yazısında şu ifadelere yer verdi: Filmin ilk 9 dakikası bize gösterildi… Film başladı, soluksuz bir şekilde izlemeye başladık… 9’uncu dakikada film kesilince, salonda ‘aaaaaaaa’ sesleri yankılandı… Yani filmin tadı damağımızda kaldı… Sonrasında salonda büyük bir alkış koptu.

SOYSAL, “KENT TARİHİNİN EN BÜYÜK SANAT ÇALIŞMASI”

Demokrat Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mevlüt Soysal, Leyla Hanım filminin kent tarihinin belki de en büyük sanat çalışması, en büyük turizm çalışması, en büyük tanıtım çalışması olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: Ve göreceksiniz ki dünyanın herhangi bir köşesinde yaşayan bir kadın, İzmit’i ve Leyla Atakan’ın ismini duyacak… Belki Atakan’a hayranlık besleyecek bu filmle.

Özgür Kocaeli Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Adem Turgut, Leyla Hanım filminin iyi bir senaryo kurgusu olduğunu belirterek, “Özge Borak’ı Leyla Atakan, Beyti Engin’i Kazım Ertek ve Serhan Aslan’ı Mümin Tuncer rolüne çok yakıştırdım. İyi bir kadro var” ifadelerine yer verdi.

Son Kale Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmet Çiğit Leyla Hanım belgesel filmini anlattığı yazısında şu ifadelere yer verdi: Film, Türk sinemasında örneği çok az görülen bir yapım. Belgesel ile drama karışımı. İşinin uzmanı profesyoneller hazırlamış. Yurt dışı dahil pek çok festivalden ödüller almış. Bu film, yurt içinde ve yurt dışında İzmit’in 1960’lı 70’li yıllarda bile kaliteli bir şehir, kaliteli insanlar şehri olduğunu anlatacak.

ÇAKAR, "İLK 9 DAKİKASI MUHTEŞEMDİ"

Nokta Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Abbas Çakar ‘İlk 9 dakikası muhteşemdi’ başlıklı yazısında Leyla Hanım belgesel filmini anlattı.

Çakar, yazısında şu ifadelere yer verdi: Bu filmi izleyecek olan herkes, sadece Türkiye’de ilk kez seçilen kadın belediye başkanı Leyla Atakan’ı tanımayacak aynı zamanda İzmit’in tarihini de tanıyacak.