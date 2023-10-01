Kocaeli'de futbol sahaları elden geçiriliyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sorumluluğunda bulunan futbol sahalarının bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını başlattıKOCAELİ (İGFA) - “Sporun başkenti Kocaeli” vizyonu doğrultusunda amatör kulüplere saha ve malzeme desteği, kentin farklı noktalarına tesisler kazandıran Büyükşehir Belediyesi, spora olan desteğine devam ediyor.

Bir yandan ihtiyaç duyulan bölgelere yeni futbol sahaları kazandıran Büyükşehir, bir yandan da yoğun olarak kullanılan futbol sahalarını yenileme çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Büyükşehir’in sorumlu olduğu tüm sahalarda paslı demir ve direkleri boyayıp, kopmuş olan tel örgü ve fileleri yenileyecek. Büyükşehir ayrıca Yahya Kaptan Altyapı Futbol Sahasının yıpranan sentetik çimini de yenisiyle değiştirecek.

6 FUTBOL SAHASI VE BİR TENİS KORTUNA BAKIM VE ONARIM

“Mevcut Spor Tesisleri Muhtelif Tadilatları Yapım İşi” kapsamında biri tenis kortu olmak üzere 6 futbol sahası bakım ve onarımdan geçirilecek, bir sahanın da zemini yenilenecek. Buna göre Vinsan Spor Tesisleri Doğal Çim Saha, Vinsan Spor Tesisleri Sentetik Çim Saha, Vinsan Spor Tesisleri Tenis Kortu, Doğu Kışla Spor Tesisleri, Yahya Kaptan Mini Sentetik Çim Halı Saha, Ali Osman Topal Spor Tesisleri ve Beylikbağı Stadı’nın çevre tel örgüleri ile çit sisteminin taşıyıcı direkleri yenilenecek. Bu bağlamda yeni taşıyıcı direklerin imalatı atölye ortamında devam ediyor. İmalatlar tamamlandıktan sonra taşıyıcı direkler sahalara monte edilecek.

Büyükşehir, Yahya Kaptan Altyapı Futbol Sahasının zeminini ise bölgedeki gençlerin daha sağlıklı bir ortamda spor yapabilmesi için yenileyecek. Bu bağlamda 30x35 ebat ölçülerindeki sahanın zemini yakın zamanda pırıl pırıl görüntüsü ile bölgedeki gençlerin yeniden hizmetine girecek.