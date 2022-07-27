Kocaeli'de 'ev becerileri' harçlık kazandırıyor

KO-MEK Ev Becerileri Atölyesinde eğitim alan gençler artık yaptıkları çalışmalarla kendi harçlıklarını kendileri kazanıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kurslarının (KO-MEK) yaz döneminde açmış olduğu ev becerileri atölyelerinin meyvelerini almaya başladı.

Çocuklar ve gençler için birçok farklı alanda gelişimlerine destek olmak ve kendi günlük ihtiyaçlarını kendilerinin sağlamasına katkıda bulunmalarını sağlamak için açılan Kandıra KO-MEK ev becerileri atölyesine katılan 13 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi Sevde Erbay, artık kendi tasarladığı takıları satarak harçlığını çıkarıyor.

TAKI TASARIMDA SİPARİŞLERE YETİŞEMİYOR

Geçtiğimiz dönem ev becerileri atölyesine katılarak burada öğrendikleriyle birbirinden güzel el emeği göz nuru takılar yapan 13 yaşındaki Sevde Erbay, “KO-MEK’in Kandıra kurs merkezinde açmış olduğu ev becerileri atölyesine gelerek takı tasarımı öğrendim. Burada öğrendiklerimle arkadaşlarım ve akrabalarım için birkaç takı ve aksesuar yaptım. Arkadaşlarım ve akrabalarım çok beğenince onların tavsiyeleriyle yeni müşteriler edinmeye başladım. KO-MEK sayesinde yaptığım takılarla kendi harçlığımı ve ihtiyaçlarımı karşılıyorum. Şu anda elimde birçok sipariş var” diye konuştu.

Annesi Serpil Erbay ise konuşmasında, “Kızımı KO-MEK’e göndererek ne kadar doğru bir iş yaptığımı şimdi daha iyi anlıyorum. Sevde, KO-MEK’te öğrendikleriyle kendi takı tasarımını yapıp satıyor. Kendi harçlığını kendisi çıkararak hem şimdiden ticaret yapıp kendini geliştiriyor hem de okuldaki derslerinde daha da verimli oluyor” ifadesini kullandı.

EĞİTİMLER BU YAZ DA DEVAM EDİYOR

Halk Üniversitesi kimliği ile Kocaeli’ndeki yetişkin eğitimi alanında marka haline gelen KO-MEK, ev becerileri atölyesiyle genç nesillere günlük hayatta fayda sağlayacak pratik bilgiler kazandırıyor. Atölyeden 10-18 yaş arasındaki kursiyerler yararlanıyor. Eğitimler 27 Haziran-29 Temmuz tarihleri arasında hafta içi beş gün 10.00-15.00 arasında veriliyor. Eğitimler paket halinde iki branş zorunlu diğer branş seçmeli ders olarak uygulanıyor.