Kocaeli'de 'engelsiz' ve 'özel' festival

Kocaeli'de özel bireyler Engelsiz Deniz Festivali ile unutamayacakları bir gün yaşadı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli bireylerin hayata uyum ve katılımlarını arttırmak amacıyla düzenlediği faaliyetlere devam ediyor. Bu kapsamda Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi birlikteliğinde bu yıl 2’incisini gerçekleştirdiği Engelsiz Deniz Festivali renkli görüntülere sahne oldu. Festivalin 30 Ağustos Zafer Bayramı’na denk gelmesi coşku ve heyecanı daha da artırdı. Özel bireyler festivalde gönüllerince doyasıya eğlendi.

ENGELSİZ DENİZ FESTİVALİ

İlki geçtiğimiz yıl Karamürsel’de yapılan Engelsiz Deniz Festivali’nin ikincisi Darıca Bayramoğlu sahilinde gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kent Konseyi birlikteliğinde düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve Kent Konseyi Başkanı Ali Korkmaz özel bireyleri yalnız bırakmadı. Denize girip serinleme fırsatı bulan engelli bireyler, suda çeşitli etkinlikler yaptı. Yüzmenin yanı sıra çeşitli oyunlar oynayarak zaman geçiren engelli bireyler gönüllerince eğlendi.

ENGELSİZ TAKSİYLE ULAŞIM

Programın yapıldığı Darıca Bayramoğlu Halk Plajı Engelsiz Plaj haline dönüştürüldü. Özel bireyler ve çocuklar için Bayramoğlu sahiline şişme oyun grupları kuruldu. Özel durumdaki engelli bireyler ise festivale Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Engelsiz Taksi hizmetiyle ulaştırıldı.

Engelsiz Deniz Festivali’nde özel bireyler Muz, Stand Up Paddle, Ringo, Rüzgar Sörfü, Jet Turu, Yelkenli Tekne Turu, Tekne Turu ve Yüzme etkinlikleriyle unutamayacakları bir gün yaşadı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da çocuklarla birlikte kano ve jet skiyle tur atarak onların mutluluklarına ortak oldu.