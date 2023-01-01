Kocaeli'de 'Engelsiz Taksi' 2022'de de ulaştırdı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 2022 yılında 15 bin 586 ulaşım isteğini “Engelsiz Taksi” ile karşıladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi engelli vatandaşlara 18 adet “Engelsiz Taksi” ile ulaşım desteği veriyor. Bu kapsamda 2022 yılında 15 bin 586 ulaşım isteği “Engelsiz Taksi” ile karşılandı.

Engelli vatandaşlar bu hizmet ile başta sağlık, eğitim, spor, kültürel olmak üzere ayırt etmeksizin her türlü ulaşım ihtiyaçlarında zahmetsizce gidecekleri yerlere ulaşma imkânı buldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, engelli vatandaşların her zaman yanında olarak onların dertlerine derman olacak hizmetlerini sürdürüyor. Bu kapsamda tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara “Engelsiz Taksi” ile ulaşım hizmeti sağlanıyor.

RANDEVU SİSTEMİ İLE ÇALIŞMA

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğünce tüm Kocaeli’de hizmet veren ve randevu sitemi ile çalışan “Engelsiz Taksi”, tekerlekli sandalyede olan vatandaşlara hizmet veriyor. Engelli vatandaşlar istedikleri yerden alınarak gidecekleri yere kadar ulaştırılıyor.

Öte yandan alınan bilgiye göre, engelsiz taksi ile hastaneye, diyaliz merkezine, fizik tedavi merkezine, okula, alışveriş merkezine götürülüp tekrardan evlerine bırakıldığı “Engelsiz Taksi” hizmetinden 2022 yılında 15 bin 499 seans hizmet verildi. Akülü tekerlekli sandalye kullanan bir yolcu ve bir refakatçi kapasiteli 6 adet hafif ticari araç, 13 oturma kapasiteli 5 tekerlekli sandalye taşıma kapasiteli 1 otobüs, tüm engel grupları için 16 kişilik 1 minibüs, 1 binek araç ve 6 refakatçi kapasitesi bulunan 9 adet özel tasarım kaldırma mekanizması bulunan araçlarla hizmet verilmektedir.