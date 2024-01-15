Kocaeli'de engelsiz şeflerden özel lezzet

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, özel bireylerin günlük yaşam becerilerini artırmak adına özel etkinlikler yapmaya devam ediyor. Engelsiz şefler bu kez Osmanlı mutfağına el attı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin engellilerin sosyal hayata katılımlarını kolaylaştırmak maksadıyla hayata geçirdiği Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi, Osmanlı Haftası kapsamında Genç Kocaelililer Derneği ve Mutfak Eğitimleri Akademisi işbirliğiyle özel öğrencilere etkinlik düzenledi. Cemil Meriç’in engelsiz şefleri Osmanlı mutfağının en güzel lezzetlerinden Hünkar Beğendi yapmak için mutfağa girdi.

ÖZEL ŞEFLERE TAM NOT

Etkinlik kapsamında 8 öğrenci, Mutfak Eğitimleri Akademisi şeflerinden saray mutfağının en gözde yemeklerinden olan “Hünkar Beğendi”ye ait eğitim aldı. Etkinlik kapsamında mutfağa giren özel aşçılar, profesyonel mutfakta Osmanlı’da sofraları süsleyen lezzetlerden olan bu yemeği, usta şeflerle tüm püf noktalarını öğrenerek pişirdi. Büyük bir heyecanla yemeklerini tadıma hazırlayan özel şefler, jürinin karşısına çıktı. 8 özel aşçı, jüriden tam not aldı. Etkinliğe öğrencilerin yanı sıra Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ebubekir Ardıç, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürü Sezer Ceyhan, Genç Kocaelliler Dernek Başkanı Sinem Uçan, Mutfak Eğitimleri Akademisi şefleri Aykut Bayer, Ömer Bilgin, Ayşe Nur Ateş, Sümeyye Özkan, Hazar Şengel, Erdi Tunçel ve Damla Tunçel katıldı.