Kocaeli'de engelli şarj istasyonları devrede

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 3 adet engelli şarj istasyonunu Cumhuriyet Bulvarı’nın çeşitli noktalarında devreye aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bulvarı’nda engelliler için gerçekleştirdiği çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhuriyet Bulvarı’nı prestijli hale getiren Büyükşehir, engelliler için düzenlemeler yaparken 3 adet engelli şarj istasyonunu faaliyete aldı. Fevziye, Yeni Cuma ve Endüstri Meslek Lisesi önüne yerleştirilen istasyonlar, engelli bireylerin çekinmeden şehir merkezine gelmelerine imkan sunacak.

Şarj istasyonları engelli vatandaşlarımızın yağmur, güneş vb. etkilerden koruyacak şekilde yapıldı. Üstü kapalı olan istasyonlar, aynı anda 3 engelli aracın şarj yapmasını sağlayacak şekilde tasarlandı. Hızlı şarj özelliği ile engelli bireylerin sosyal alanlarda daha fazla zaman harcamasına olanak sunuldu.

ENGELLİ BANKI KONULMUŞTU

Hatırlanacağı gibi engelli vatandaşların sosyal hayatta daha kolay adapte olmasına yardımcı olmayı hedef edinen Büyükşehir, geçtiğimiz Mayıs ayında yine Cumhuriyet Bulvarı’na kendi atölyelerinde ürettiği engelli banklarından koymuştu.