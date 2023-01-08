Kocaeli'de en özel doğum günü

Kocaeli'de yeni yılın ilk günlerinde özel çocuklar ortak doğum günü programında doyasıya eğlendi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’deki özel çocuklar, kendileri için düzenlenen ortak doğum günü programında buluştu.

Çeşitli yaş gruplarından yüzü aşkın çocuğun katıldığı doğum günü programında eğlence tavan yaptı. Dans eden, oyunlar oynayan çocuklar doyasıya yaşadıkları eğlenceyle mutluluklarını paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde gerçekleştirdiği sosyo-kültürel faaliyetlerini genişleterek sürdürüyor. Yaptığı çalışmaları çeşitlendirerek renklendiren Büyükşehir, özel bireylere yönelik çalışmalarını da aralıksız olarak gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Kartepe Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda bulunan özel çocuklar için düzenlenen ortak doğum günü programında çocuklar ve aileleri unutamayacakları bir gün yaşadılar.

YENİ YILA MUTLU BAŞLANGIÇ

Ortak doğum günü programına çocuklar ve ailelerin yanında okulda çalışan öğretmen ve diğer personeller, Kocaeli Gönüllüleri ve Büyükşehir yetkilileri katıldı. Okulun yanında yer alan kapalı spor salonunda yapılan organizasyonda bando ve palyaçolar eşliğinde pasta kesildi. Çalınan müzik eşliğinde oyunlar oynanırken, pamuk şeker ve mısır ikramı yapıldı. Çocuklara forma hediye edilirken, yaş gruplarına göre de oyuncak verildi. Yeni yılın ilk günlerinde gerçekleştirilen program, 2023 yılının güzelliklerle sürmesi temennisi ile son buldu.