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Kocaeli'de duvara sıkışan yavru kediyi itfaiye kurtardı
YAŞAM 25.11.2022, 15:40
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Sanayi Mahallesindeki bir işyeri duvarına sıkışan yavru kediyi duvarı kırarak kurtardı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Sanayi Mahallesindeki bir işyeri duvarına sıkışan yavru kediyi kurtardı.
Sanayi Mahallesi'nde bulunan bir işyeri duvarından kedi sesi geldiği ihbarı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini harekete geçirdi. Kısa sürede işyerine ulaşan İtfaiye ekipleri, yavru kedinin işyeri içerisindeki havalandırma boşluğuna düştüğünü belirledi.
Ekipler hilti ve çekiçle duvarı kırarak yavru kediye ulaştı. İlk kontrolünde herhangi bir yarası olmayan yavru kedi, sağlık kontrolü için veteriner ekiplere teslim edildi.
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