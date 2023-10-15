Kocaeli'de duraklar artık klimalı

Kocaeli Büyükşehir tarafından kentin birçok noktasına yerleştirilen klimalı duraklar vatandaştan tam not alıyorKOCAELİ (İGFA)- Kocaeli’de insan odaklı çalışmalar yürüten Büyükşehir Belediyesi, otobüs duraklarını “Mutlu şehir Kocaeli” vizyonuna uygun olarak yeniden dizayn ediyor. Bu bağlamda Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara klimalı duraklar monte etti. Böylece klimalı duraklar, vatandaşları otobüs beklerken kış aylarında soğuklardan, yaz aylarında ise sıcaklardan koruyacak.

Yapılan çalışma kapsamında Kocaelili vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlara yeni modern duraklar yerleştirildi. Buna göre Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli genelinde 97 adet sac durak montajı, 95 adet 3 metrelik durak montajı, 65 adet 4 metrelik durak montajı ve 17 adet dar durak montajı yaparken, 180 adet durağın ise bakım ve onarımlarını yaparak daha estetik bir görünüme kavuşturdu.

VATANDAŞTAN TAM NOT

Vatandaşların şehir içi ulaşımlarını daha modern ve konforlu hale dönüştürmek için çalışan ekipler, bu kapsamda 7 adet klimalı durağın montajını gerçekleştirdi. Büyükşehir’in yaz-kış kullanılabilecek modern ve klimalı durakları vatandaşlardan tam not aldı.