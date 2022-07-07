Kocaeli'de 'Derya Uluğ' Çayırova'yı salladı

Hit şarkıların başarılı yorumcusu Derya Uluğ, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaz etkinlikleri kapsamında Çayırovalı sevenleriyle buluştu.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin temmuz ayında başlayan yaz etkinlikleri kapsamında düzenlediği konserler devam ediyor.

Kutsi ile başlayan Ziynet Salı ile hızlanan konserler dizisi ünlü popçu Murat Dalkılıç’ın ardından Çayırova’da Derya Uluğ konseriyle devam etti. Hit şarkıların başarılı yorumcusu Derya Uluğ birbirinden güzel şarkılarla Çayırovalılar’a unutulmayacak bir akşam yaşattı. Genç yorumcusu şarkılarıyla yaz neşesine neşe kattı.

“Kültür, sanat, eğlence, hayatın içinde sen de gel” sloganıyla Yaz Neşesi etkinliklerini Karamürsel’den başlatan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yaz Neşesi etkinliklerinin bir diğerini Çayırova’da gerçekleştirdi.

Çayırova Kuştepe Akse Stadında gerçekleştirilen konseri vatandaşlarla birlikte Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal izledi. Başkanlar Büyükakın ve Çiftçi, konser öncesi alanı gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

SEVİLEN SANATÇI ÇİÇEĞİ SEVENLERİYLE PAYLAŞTI

Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın ve Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi konser öncesinde hit müziğin sevilen sanatçısı Derya Uluğ’a çiçek takdim etti.

Çiçek için teşekkür eden Uluğ, takdim edilen çiçeği sevenleri ile paylaştı. Sevilen sanatçı, en güzel şarkılarıyla Çayırova Kuştepe’de unutulmayacak bir akşam yaşattı.

Konseri izlemeyen gelen gençler de Derya Uluğ’un şarkılarına eşlik ederek, gönüllerince eğlendi.