Kocaeli'de Derince Sağlıklı Yaşam Parkı şekilleniyor

Kocaeli'nin Derince ilçesinde aileleriyle hoşça vakit geçireceği Sağlıklı Yaşam Parkı'nda ekipler yoğun mesai harcayarak çalışmalarını sürdürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 45 dönümlük alanda yapılan Derince Sağlıklı Yaşam Parkı’nda ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kısa sürede tamamlanması için yoğun mesai harcanan park, bölgenin en çok ziyaret edilen yerlerinden biri haline gelecek. Projede duyusal terapi alanları, çocuklar için sokak fitness alanı, çocuk macera parkı, bilişsel zekayı destekleyen duyusal oyun sahası ve pek çok ilgi çeken alanlar yapılacak.

Diğer yandan Sağlıklı Yaşam Parkı’na ulaşımın sağlanacağı 1.200 metre uzunlukta 3 adet yol yapılıyor. Çavdar Caddesi ile Medya Caddesi’ne bağlanan kısımda 2 adet yeni imar yolu açılırken, mevcutta bulunan Medya Caddesi’nin de 8 metre olan genişliği 20 metreye çıkarıldı. Sağlıklı Yaşam Parkı içerisinde 14 bin metrekarelik açık otopark ve yol üzerinde de paralel parklanmalar yapılacak.

ÇEVRE DUVARININ YÜZDE 80’İ TAMAM

Proje kapsamında park çevre duvarlarının yüzde 80’i tamamlandı. Tenis sahası ve basket sahasının çelik imalatları yapılırken etrafının tel örgüleri çekildi. Tenis ve basket sahasının çizgileri çizildikten sonra imalat tamamlanacak.

Futbol sahasının ise çelik imalatları yapılırken suni çim halısı serildi. 150 metrekarelik spor sahaları idari binasının dış cephe kaplama işleri yapıldı. 180 metrekarelik kafeterya binasının seramik imalatı ve dış cephe kaplama işlerine başlandı. Kafeterya binası önündeki 700 metrekarelik teras alanının set traverten imalatı yapıldı.

100 metrekarelik mescit/tuvalet binasının etrafının set traverteni yapıldı. Dış cephe kaplama işlerine ise devam ediliyor.