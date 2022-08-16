Kocaeli'de “Deprem Sergisi”

Kocaeli'de Marmara Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla Fevziye Camii önünde deprem sergisi açtıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nin deprem gerçeğiyle her an yüz yüze olduğu bilinciyle pek çok çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin yıldönümü dolayısıyla Fevziye Camii önünde deprem sergisi açtı.

Depremden korunma, depreme dair bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan deprem sergisine vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın açtığı sergide depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binaların yer aldığı fotoğraflar sergilendi.

Binlerce binanın yıkıldığı ve bir o kadar da vatandaşın hayatını kaybettiği 17 Ağustos Marmara Depremi’nin üzerinden tam 23 yıl geçti.

Bu süreç içerisinde asrın felaketi 17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek için pek çok çalışma gerçekleştiren Büyükşehir, bu yıl da vatandaşı deprem konusunda bilgilendirmek için stant kurdu.