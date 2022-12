Kocaeli'de Darıcalılar afetlere karşı bilinçleniyor

‘Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim’ projesinin 3. etap eğitimleri Darıca’da başladı. Uygulamalı eğitimlerle gönüllü vatandaşlar afetlere karşı bilinçlendirildiKOCAELİ (İGFA) - Olası afetlere karşı ciddi hazırlık yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, toplumda afet bilincini oluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin ve Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen “Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesi’nde” yeni dönem başladı.

Projenin birinci etabında 5 ilçede toplam 22 mahallede eğitimler verilmişti. AFAD tarafından 2019 yılında afet konusunda toplumu bilinçlendirme projeleri arasında iyi uygulama örneği olarak seçilen ve pandemi nedeniyle 2020 yılında ikincisi yapılamayan Kocaeli Mahalle Halkı Afetlere Hazırlık Eğitim Projesinin 3. etabına Darıca’da start verildi.

Darıca Adnan Menderes Kültür Merkezi’nde gerçekleşen eğitime Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler, AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan, Darıca’da farklı mahallerde bulunan kanaat önderleri, muhtarlar, öğretmenler, imamlar, STK temsilcileri ve AFAD gönüllüsü vatandaşlar katıldı.

ÇAKMAK: EĞİTİM HER İŞİN BAŞIDIR

Başkan Vekili Çakmak yaptığı konuşmada, eğitimin her işin başı olduğunu söyledi. Çakmak, "Sadece deprem değil, yangınlar ve sel felaketleri de oluyor. Kocaeli’nin her ilçesinde birçok gönüllülerimiz var. Bugün buraya gelen insanlarımız gönüllülerden oluşuyor. Eğitim her işin başıdır. Bizde eğitimi olası afetlere hazırlıklı olmak için yapıyoruz” dedi.

Darıca Belediye Başkanı Bıyık ise böylesi güzel bir etkinlikte olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, “Biz 1999’daki depremi yaşamış, şuursuzca yardım etmeye çalışan ama yardımlarında hedefine ulaşmadığını canlı canlı yaşamış bir toplumuz. Biz 1999 depreminden sonra Derince 60 Evler’e gitmiştik. Bizim mesleğimiz fırıncılık. Bir araba dolusu ekmeği Derince’ye götürdük. Bir baktık ki çürümüş ekmek yığınları var. Yani orada su ihtiyacı varken oraya ekmek götürdük. Yardım için çırpınan bir milletimiz varken bu işi koordine edebilecek bir devletimiz yoktu. Şimdi bu tarz işleri koordine edebilecek hem devletimiz, hem de yardıma koşan aziz bir milletimiz var. Sunulacak eğitimlerin hepimize katkı sunmasını diliyorum” diye konuştu.