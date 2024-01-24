Kocaeli'de coşkulu tatil şenliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin karne heyecanı yaşayan öğrencilere yönelik ‘Çık Dışarıya Oynayalım! Tatil Şenliği’’ coşkuyla sürüyor.KOCAELİ (İGFA) - Eğitim öğretimde yarıyıl tatiline girilmesi ile birlikte öğrenciler karne heyecanını ‘Çık Dışarıya Oynayalım! Tatil Şenliği’ ile yaşıyor. İlki Dilovası Polisan Ortaokulu spor salonunda başlayan şenlikte çocuklar tatile girmenin sevincini doyasıya yaşayıp, eğlenerek keyif dolu dakikalar geçirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesindeki çocuk hizmetleri birimi tarafından hazırlanan ‘Çık Dışarıya Oynayalım! Tatil Şenliği’nde akıl ve zekâ gelişimine destek sağlanan atölyeler, atletizm parkurları, çocukların ilgi ile izledikleri tahta bacaklar, robot adamlar ve daha pek çok etkinlikler yer aldı. Çocukların aileleri ile birlikte yoğun katılım gösterdiği şenlikte hem eğlenen hem de öğrenen çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

Çocukların ilgisini çeken, eğitici, eğlendirici ve rahatlatıcı etkinliklerin yer aldığı ‘Çık Dışarıya Oynayalım! Tatil Şenliği’ 13.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir.

Şenlik 24 Ocak (bugün) Kartepe’de yer alan Özdilek Alışveriş Merkezinde, 26 Ocak Başiskele Symbol Alışveriş Merkezinde, 30 Ocak Gebze Center Alışveriş Merkezinde, 2 Şubat’ta ise 41 Burda Alışveriş Merkezinde gerçekleşecek.