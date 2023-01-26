Kocaeli'de çocukların ara tatil keyfi sürüyor

Kocaeli'deki sanat ve eğlence atölyeleri üçüncü gününde de çocukların sevgi ve ilgisiyle dolup taşıyorKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin baş tacı çocuklar, yarıyıl tatilini sanat ve eğlence atölyelerinde değerlendiriyor. İzmit’te Kongre Merkezi’nde, Gebze’de ise Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliklere minikler koşarak geliyor.

Her çocuğun kendine uygun bir aktivite bulduğu etkinliklerde veliler de ikram edilen kahvelerini keyifle yudumluyor.

Sanat ve eğlence atölyeleri, İzmit ve Gebze’de yarıyıl tatilinin üçüncü gününde devam etti. Kocaeli Kongre Merkezi’ne gelen öğrenciler ebru, karagöz, filografi ve tezhip atölyelerine katılarak, şimdiden geleneksel Türk sanatlarını tanıma imkanı buldu. Minikler ayrıca Yusuf Duru’nun anlattığı birbirinden güzel masalları hep birlikte dinledi.

GEBZELİ ÇOCUKLARIN ARA TATİL NEŞESİ

Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi de ara tatil etkinliklerinde misafirlerini ağırlamaya devam etti. Çocuklar burada kurulan kağıt kıvırmadan tablo yapımı ve taş boyama atölyelerinde faaliyetlerini sürdürdü.

BUGÜN VE YARIN NELER VAR?

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler ile Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlıklarına bağlı; Turizm ve Doğal Yaşam Alanları, Yaygın Eğitim (KO-MEK), Şehir Tiyatroları, Kültür Sanat Konservatuvar Şube Müdürlükleri ile Bilgievleri’nin işbirliğinde gerçekleştirilen sanat ve eğlence atölyeleri 26 ve 27 Ocak günleri devam edecek.

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 26 Ocak Perşembe günü; Karagöz, Sesimi Keşfediyorum, Makrome Anahtarlık, Kağıt Kıvırmadan Tablo, Tezhip, Türk Dünyası Çocuk Oyunları, Köy Seyirlik Oyunları, Cam Altı Resim, Kaşık Kukla, Ihlamur Baskı, Kandil Simidi ve Limonata Yapımı, Panç Atölyesi, Makrome Anahtarlık Atölyeleri faaliyetlerini gerçekleştirilecek. 27 Ocak Cuma günü ise; Ebru, Geleneksel Çocuk Oyunları, Filografi, Panç, Türkülerle Tanışıyorum, Türk Dünyası Çocuk Oyunları, Köy Seyirlik, Cam Altı Resim, Kaşık Kukla, Ihlamur Baskı, Ekmek ve Limonata Yapımı atölyeleri çocukları bekleyecek. Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi’nde Perşembe günü Panç ve Filografi Atölyesi, Cuma günü Makrome Anahtarlık ve Origami Atölyesi yer alacak. Ayrıca her zaman olduğu gibi Kocaeli Kongre Merkezi’nde birbirinden eğlenceli sahne ve alan etkinlikleri gerçekleştirilecek.