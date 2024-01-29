Kocaeli'de çocuklar tatilin tadını çıkarıyor

Çocuklar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ara tatil etkinlikleriyle unutulmaz anlar yaşıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ara tatil etkinlikleri kapsamında 6 ila 13 yaş arasındaki ilköğretim öğrencileri için ücretsiz düzenlediği sanat ve eğlence atölyeleri çocukların yoğun ilgisiyle devam ediyor. Gebze ve İzmit’te hazırlanan etkinlik alanlarına koşarak gelen çocuklar, kendileri için düzenlenen birbirinden eğlenceli ve öğretici etkinliklere katılarak karne sevinçlerini kutlarken, tatilin de tadını çıkarıyor.

İLK HAFTA GEBZE’DE BAŞLADI

Kültür ve Sosyal işler Dairesi Başkanlığı’nın düzenlediği yarıyıl etkinlikleri ilk hafta Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde başladı. Ihlamur Teyze Çocuk Tiyatrosu’nun sahnelenmesiyle start alan etkinlikler birbirinden farklı ve eğlenceli çocuk tiyatroları, çocuk şarkıları ve illüzyon şovlarla devam etti. Ailelerin de çocuklarıyla birlikte katıldığı etkinliklerde mutlu anılar zihinlerde yer etti.

İZMİT’TE 3 GÜN BOYUNCA SANAT VE EĞLENCE ATÖLYELERİ

İzmit’te ise tatili hak eden öğrenciler için Kocaeli Kongre Merkezi fuayesine birbirinden eğitici ve eğlenceli atölyeler kuruldu. 26-27-28 Ocak tarihlerinde gerçekleştirilen atölyelere katılan çocuklar; Çömlek, Akıl Oyunları, Lego ile Robotik Tasarım, Antikkapı Kruvasan, Dijital Oyunlar, Bilim Merkezi Sanal Gerçeklik, Bilgilevleri Hama Boncuk, 3 D Kalem Tasarımı, Seka Kağıt Müzesi Origami, Ormanya Tohum Ekimi, Komek Maket At, Makrome, Takı Tasarımı, Konservatuvar Ebru atölyeleriyle keyifli anlar yaşadı. Ayrıca çocuklar; Rafadan Tayfa: Galaktik Tayfa Sinema Gösterimi, Anadolu Ateşi Kıvılcım Dans Gösterisi ve Kral Şakir: Kapadokya Macerası Müzikali ile unutulmaz bir ara tatil geçirdi. İzmit’te gerçekleşen Sanat ve Eğlence Atölyeleri dolu dolu geçen 3 günün ardından sona erdi.

ETKİNLİKLER GEBZE’DE DEVAM EDİYOR

Çocuklar ara tatil mutluluğunun ikinci haftasını da Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde yaşayacak. Bugün saat 13.00’te Zıpır Dedektif ve Altın Arı Kovanı Çocuk Sineması ile başlayan tatilin ikinci yarısındaki sinema, tiyatro, şarkı ve illüzyon etkinlikleri 04 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Gebze’deki tüm etkinlikler Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezinde 13.00 ve 15.00’te 2 seans halinde gerçekleştirilecek.