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Kocaeli'de çocuklar 'lokomotif köyü' çok sevecek

YAŞAM 19.12.2023, 18:26
Kocaeli'de çocuklar 'lokomotif köyü' çok sevecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, çalışmalarda sona gelinen Doğu Kışla Parkındaki Lokomotif Çocuk Köyünü çocuklar ve ailelerinin çok seveceğini söyledi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Doğu Kışla Parkı içerisinde hazırlanan Lokomotif Çocuk Köyü Projesi’nde çalışmaları yerinde inceledi.

Lokomotif Çocuk Köyünde çocukların eğlenceli zaman geçirebileceği, eğlenirken öğrenip mutlu olacağı yeni bir konsept oluşturdukları aktaran Başkan Büyükakın, ‘’Bu lokomotifin yolu sevgiden geçiyor sloganıyla şehre kazandıracağımız proje tamamlandıktan sonra 3-6 yaş arası çocuklarımızın ve ailelerin değişmez mekanı olacak'' dedi.

BAŞKAN VAGONLARI İNCELEDİ

Büyükşehir'in sahadaki projelerini teker dolaşan ve çalışmaları yerinde görüp bilgi alarak, gerekli talimatları veren Başkan Büyükakın, Doğu Kışla Parkı içinde yer alan yapımı hızla devam eden Lokomotif Çocuk Köyünde incelemelerde bulundu. Başkan Büyükakın'a incelemesi sırasında AK Parti İzmit İlçe Başkanı Halil Güngör Dokuzlar ile Genel Sekreter Yardımcıları Hasan Aydınlık ve Ali Haydar Bulut eşlik etti.  Yapı Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleşen çalışmalar kapsamında projede şekillenen vagonları inceleyen Başkan Büyükakın, çalışmanın plan dahilinde ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti.

İLGİNÇ TASARIMLI ÖRNEK PROJE

Çalışmanın Büyükşehir'in Anne Şehir projesi başlığı altında yürütüldüğü bilgisini veren Başkan Büyükakın, ''Lokomotif Çocuk Köyümüz klasik bir kreş hizmeti vermeyecek  ama aynı zamanda kreş gibi çalışan bir yer olacak. Tasarımı vagon ve lokomotif şeklinde 11 adet 24 m2'lik ayrı birimlerden oluşuyor. Bunlardan 8 tabesi 3-6 yaş aralığındaki çocukların farklı ilgi alanlarına hizmet verecek. Aynı zamanda ailelerin de buluşma yeri olacak. Çocuklarını kreşe gönderemeyenlerin getirdiği bir yer diyede düşünebiliriz. 3-6 yaş arası çocukların sosyal hayatını geliştirecek yeni bir formatta hizmet verecek. Çocukların eğlenirken öğrendikleri ailelerin de bu çerçevede bu yaş grubuna göre eğitim aldıkları bir kaynaşma alanı olarak planlandı. Çok fonksiyonlıu ilginç tasarımlı yeni bir konsept. Bunun da diğer belediyelere örnek olacak bir proje olacağını düşünüyorum'' ifadesini kullandı.

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