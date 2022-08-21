Kocaeli'de Canlar 16'ncı kez 'Sevgi'de buluştu

Kocaeli Büyükşehir’in anlamlı çağrısı bu yıl da kardeşlik görüntüleriyle karşılık buldu. Çok sayıda vatandaş Seka Park Uçurtma Tepesi önünde, fitnelere fırsat vermeden gönül birliği içinde hareket ettiklerini dosta düşmana haykırdı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Cem Vakfı ile Alevi vakıf ve derneklerinin destekleriyle, her yıl Muharrem ayı içinde düzenlediği Sevgide Buluşalım etkinliğini bu yıl 16. kez gerçekleştirdi.

Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki Sevgide Buluşalım Etkinliğine canlar yoğun ilgi gösterdi.

Ünlü sanatçıların seslendirdiği deyiş ve türkülere eşlik eden vatandaşlar, fitnelere fırsat vermeden her zaman gönül birliği içinde olduklarını gösterdi.

Sevgide Buluşalım etkinliğinin mimarlarından olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın yaptığı anlamlı konuşmada, “Birlikteliğimiz inşallah sonsuza kadar devam edecek. Biz aramızda sevgiyi, kardeşliği yaydığımız sürece bu programlar devam edecek. Yezit’in torunları aramıza asla fesat tohumlarını ekemeyecek” dedi. Alevi derneklerine olan desteği ile bilinen Başkan Büyükakın’dan etkinlikte anlamlı bir müjde geldi. Başkan Büyükakın, “Gebze Cem Evi için yer aranıyor. Yıl sonuna kadar yer bulunamazsa, ben kendim kamulaştırıp, Gebze Cem Evi’ni yapma sözü veriyorum” dedi.

CANLAR UÇURTMA TEPESİ’NİN ÖNÜNÜ DOLDURDU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki Sevgide Buluşalım Etkinliği Cumartesi akşamı 20.30’da başladı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinliğe, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Balamir Gündoğdu, Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal, Cem Vakfı Genel Müdürü Ali Rıza Kaçan ile Alevi Derneklerinin yöneticileri katıldı. Sevgide Buluşalım etkinliğini Cem TV de alandan gerçekleştirdiği canlı yayınla ekran başındaki izleyicilerine aktardı.

Etkinlik öncesinde, yapılan aşure duasının ardından Büyükşehir Belediyesi tarafından tüm vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kurulan aşure alanından vatandaşlara aşure dağıttı.