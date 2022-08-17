Kocaeli'de 'Can'lar 16. kez buluşacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Gündoğdu, 20 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilecek etkinliğin önemine dikkat çekerek, tüm canları her zaman gönül birliği içerisinde hareket etmeye davet ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, her yıl Muharrem ayı içinde düzenlediği Sevgide Buluşalım etkinliğini bu yıl 16. kez gerçekleştirecek.

Seka Park Uçurtma Tepesi önündeki Sevgide Buluşalım Etkinliği, 20 Ağustos Cumartesi günü 20.30’da yapılacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Sevgide Buluşalım etkinliğinin tanıtımı için basın toplantısı düzenledi. “Alevi’siyle Sünni’siyle bir ve bütün olduğumuzu, dosta düşmana haykırıyoruz” diyen Genel Sekreter Gündoğdu, “Bütün Alevi, Bektaşi, Caferi ve Sünni kardeşlerimizi, hemşerilerimizi fitnecilere fırsat vermeden her zaman el ve gönül birliği içerisinde hareket etmeye davet ediyoruz. Gelin canlar bir olalım” diyerek anlamlı etkinliğe davet etti.

Sevgide Buluşalım etkinliğinin tanıtımı için Maide Kafe’de basın toplantısı düzenlendi. Basın toplantısına Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Sadık Uysal ile Alevi dernek ve vakıflarının başkanları ile muhtarlar katıldı.

Genel Sekreter Balamir Gündoğdu basın toplantısında, Büyükşehir Belediyesi’nin her yıl Cem Vakfı ve kentteki derneklerle ortaklaşa Sevgide Buluşalım etkinliği düzenlediğini kaydederek, “Ortaklaşa düzenlediğimiz etkinliğimizde amacımız, Alevi kardeşlerimizle bağımızı birbirimizi anlama üzerine kurarak birlikteliğimizi pekiştirmektir” dedi.