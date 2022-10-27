Kocaeli'de bu park çok konuşulacak

Yaklaşık 17 dönüm alanda inşa edilecek Çayırova Bilim Parkı, farklı konsepti ile hem Kocaeli’den hem de çevre illerden bilim tutkunlarını ağırlayacakKOCAELİ (İGFA) - Eğitim ve bilim alanında yaptığı çalışmalarla örnek olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kente çok önemli bir projeyi daha kazandıracak.

Farklı konsepti ile çok konuşulacak olan Çayırova Bilim Parkı, bölgeden ve çevre illerden bilim meraklılarını kendisine çekerek cazibe merkezi haline gelecek.

Büyükşehir tarafından yapımına başlanan ve öz kaynaklarla gerçekleştirilen çalışmalar tamamlandıktan sonra alanda bulunan uçak, yine Büyükşehir ekipleri tarafından restore edilecek. Önemli bir bilim merkezi haline gelecek olan Çayırova Bilim Parkı’nın kısa sürede tamamlanması hedefleniyor.

17 dönümlük Çayırova Bilim Park’ının 7 bin 500 metrekaresi yeşil alan, 6 bin 475 metrekaresi de sert zemin olarak planlandı. Proje kapsamında kafeterya binası, idari bina, mescid, wc, otopark, çocuk oyun alanı, amfi, kentsel donatılar ve meydan olacak. Ekipler şuanda kafeterya binasının olacağı alanda kazı çalışması yapıyor.

Bu arada uçuş ömrünü tamamlayan ‘Airbus A340’ tipi yolcu uçağı Çayırova Şekerpınar Mahallesi’nde bulunuyor. 300 yolcu kapasitesine sahip olan ve 14 TIR’la getirilerek montajı tamamlanan uçak, Bilim Parkı’nın yapılacağı alanda Büyükşehir tarafından değerlendirileceği kaydedildi.