Kocaeli'de bir günde iki kayıp çocuk bulundu

Kocaeli’nin Mavi bayraklı plajlarında Büyükşehir Zabıta Personeli devriye gezerken bir günde 2 kayıp çocuk buldu ailelerine güvenli bir şekilde teslim etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'nin Kandıra sahilinde bir günde 2 çocuk kayboldu. Büyükşehir Belediyesi Zabıtaların devriyeleri sırasında ekipler, tek başına gezerken ailelerini kaybeden çocuklarla ilgilenerek ailelerine kavuşturdu.

Hatırlanacağı gibi, Sakarya’dan tatil için gelen küçük Ufuk ve ailesi Kocaeli’nin mavi bayraklı plajlarından olan cebeci plajında denize girerken, ailenin küçük çocukları ufuk kayboldu. Tek başına dolaşan küçük Ufuk’u zabıta ekipleri buldu. Ailesini kaybettiği için oldukça korkmuş olan çocuğu önce sakinleştiren Zabıta ekibi, ardından çocuğun ailesine ulaştı. Çocuklarına kavuşan aile büyük bir mutluluk yaşadı.

KISA SÜRE SONRA BİR ÇOCUK DAHA BULUNDU

Bu arada kısa süre sonra Cebeci sahilde gün içerisinde bir kayıp çocuk daha bulundu. Adının Ömer olduğu öğrenilen çocuk zabıta ekiplerince ilgilenildi.

Ailesiyle dolaşırken bir anda kaybolan Ömer, hem ailesini çok telaşlandırdı, hem kendisi de çok korktu. Devriye gezen Zabıta ekipleri, tek başına dolaşan Ömer’i görünce hemen ilgilendi. Ailesini kaybettiği için çok korkan küçük Ömer’i sakinleştiren Büyükşehir’in deneyimli Zabıta personeli, bir yandan çocuğun ebeveynlerine ulaşmaya çalışırken, bir yandan da küçük Ömer ile yakından ilgilendi.

Çocuklar güvenli bir şekilde ailelerine teslim edildi.