Kocaeli'de bereketli hasat

Kocaeli'de Kandıra’da vatandaşlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Selimköy’de serada yetiştirilen ürünlerin hasadını topladıKOCAELİ (İGFA) - Kandıra’da vatandaşlarla buluşan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın, çiftçilerle bir araya gelerek hasat topladı.

Büyükşehir’in üretimi desteklediğini söyleyen Başkan Büyükakın, toplanan ürünlerin bolluğu ve çiftçinin memnun olmasının kendisini de oldukça mutlu ettiğini vurguladı. Sürdürülebilir tarım politikası geliştirdiklerini belirten Başkan Büyükakın, “Mühendislik hesabı yapıyoruz. Yeni gelişen şartlara uyum sağlayarak çiftçimizi destekliyoruz. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz” dedi.

Başkan Büyükakın, Kandıra’da ilk olarak sera desteği verilen çiftçi Adem Akgüneş’in serasını ziyaret etti. Burada yetiştirilen ürünleri toplayan Başkan Büyükakın daha sonra aynı bölgedeki çilek serasını inceleyerek yeni üretim tekniklerinin destekleneceğini söyledi.

Daha sonra mısır tarlasını gezen Başkan Büyükakın, kadın çiftçilerle bir araya gelerek onları dinledi. Kadın çiftçilere yönelik pozitif yaklaşım sergilediklerini vurgulayan Başkan Büyükakın, “Kadının elinin değdiği her şey bereketlidir, değerlidir. Kadınlarımızın girişimci olarak tarımsal faaliyetlerin içinde yer almasını istiyoruz” diye konuştu.

“TARIMIN DESTEKLENMESİ KRİTİK ÖNEME SAHİP”

Üretimin durmaması gerektiğine vurgu yapan Başkan Büyükakın, “Özellikle pandemi süreci bize gösterdi ki; gıda arzı güvenliği açısından tarımın desteklenmesi son derece kritik. Üretimin, çiftçilerimizin desteklenmesi için ne yapabiliriz dediğimizde tohum, sera gibi verdiğimiz desteklere gübre desteği sürecini ekledik. Mazot desteğini başlattık. Önemli olan çiftçimizin ayakta kalması” dedi.