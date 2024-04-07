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Kocaeli'de bayramda parkomatlar 5 gün ücretsiz
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A
YAŞAM 07.04.2024, 10:23
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Belde A.Ş’ye bağlı parkomatlar Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz olacakKOCAELİ (İGFA) - Ramazan Bayramı’nda Belde A.Ş.’ye bağlı parkomatlı otoparklar ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet sunacak.
Bayram boyunca devam edecek uygulama ile vatandaşlar, araçlarını park etme sıkıntısı çekmeyecek.
Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı’nda vatandaşların şehir içindeki ziyaretlerinde park sorunu yaşamamaları için gerekli tedbirleri aldı. Bu doğrultuda bayram süresince 10 Nisan Çarşamba gününden 14 Nisan Pazar gününü kapsayacak şekilde parkomatlı otoparklardan ücret alınmayacak.
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