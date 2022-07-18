Kocaeli'de bayram haftasında 414 kişi KOSKEM ile hayata tutundu

KOSKEM liderliğinde Kocaeli sahillerinde görev yapan Büyükşehir ekipleri bayram tatili haftasında 414 vatandaşı boğulmaktan kurtardı.KOCAELİ (İGFA) - Yaz sezonuyla Kocaeli sahillerinde görev yapan KOSKEM ekipleri, denize giren vatandaşların güvenliği için canla başla çalışıyor.

Mavi bayraklı sahiller başta olmak üzere KOSKEM’in görev alanlarındaki plajlarda her yıl binlerce insanı boğulmaktan kurtarılıyor. Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) geçtiğimiz kurban bayramı tatili haftasında 414 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

İtfaiye Daire Başkanlığı AFKOM Şube Müdürlüğü’ne bağlı KOSKEM, sahillerde cankurtaranlık hizmeti veriyor. Ekipler hafta sonu da dahil olmak üzere her gün sahillerde görev yapıyor. Cankurtaranlar bayram tatili günlerinde yine hayatları kurtardı. Kurban Bayramı tatili nedeniyle en yoğun günlerini geçiren sahillerde Cebeci’de 172, Kovanağzı’nda 17, Kumcağızda 105, Kerpe’de 29, SarıSeyrekte 12, Bağırganlı’da 33, Karamürsel’de 23 ve Bayramoğlu’nda 4 kişi olmak üzere toplam 414 vatandaş boğulmaktan son anda kurtarıldı.

BU SEZON 757 KİŞİ KURTARILDI

Kurtarmanın yanı sıra KOSKEM görev bölgelerinde 71 vatandaşa da ambulans birimlerince sağlık hizmeti verdi. KOSKEM ekipleri 15 Haziran’dan bugüne kadar ise 757 kişiyi boğulmaktan kurtardı.