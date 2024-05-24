Kocaeli'de Başkonsoloslar'la işbirliğinin yolları arandı

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hindistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito ve Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova ile bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Hindistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito ve Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova ile bir araya geldi.

Konuklarını ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Başkan Büyükakın, görüşmelerde Kocaeli ile Hindistan ve Kırgızistan arasındaki dostluk ve iş birliğini geliştirmenin yollarının ele alındığını açıkladı. Kocaeli'nin yatırım ve ticaret imkânları hakkında da bilgi veren Başkan Büyükakın, ülkeler arası ekonomik ilişkileri güçlendirmeye olan inancını da vurguladı.

“VERİMLİ GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRDİK”

“Hindistan ve Kırgızistan ile ilişkileri her alanda geliştirmeye ve Kocaeli'yi uluslararası alanda daha fazla görünür hale getirmeye kararlıyız” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Hindistan Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Mijito Vinito ve Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Lira Sıdıkova'yı ağırlamaktan mutluluk duydum. Kırgızistan ve Hindistan ile dostluk ve iş birliğini daha da güçlendirmek için verimli bir görüşmeler gerçekleştirdik. Nazik ziyaretleri ve değerli katkıları için başkonsoloslara şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini de sarf etti.