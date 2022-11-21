Kocaeli'de Başkan Büyükakın, şampiyon sporcularla buluştu

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, son üç ayda ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı olan sporcularla bir araya geldi.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’nde başarıdan başarıya koşan genç yetenekleriyle kahvaltı programında bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli’nin sporda parlayan bir kent haline geldiğini söyledi.

Sporun farklı branşlarında son üç ayda Dünya, Avrupa, Balkan ve Türkiye şampiyonalarında derece elde eden, katıldıkları organizasyonlarda kürsüye çıkan sporcuları kutlayan Başkan Büyükakın, başarılarından dolayı sporcuları tebrik etti. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ile Kağıtspor Kulübü Başkanı Ali Yeşildal da buluşmada hazır bulundu.

Başkan Büyükakın ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarı gösteren sporcularla düzenlenen kahvaltıda sporcuları başarıları dolayısıyla kutladı ve Kocaeli’nin gururu olduklarını söyledi.

‘Başarı emek ister’ sözünü anımsatan Başkan Büyükakın, hiçbir başarının tesadüf olmadığını ifade ederek, “Türkiye yeni bir yüzyıla giriyor. Sizler elde ettiğiniz başarılar ile gelecek yüzyılın spor alanında kurucuları olacaksınız. Hepiniz kendi branşlarınızda elde ettiğiniz ve edeceğiniz başarılarla gelecek yüz yılın kurucuları ve yol göstericileri olacaksınız. Hamdolsun katıldığımız her organizasyondan da madalyalarla dönüyoruz. Her birinizi ayrı ayrı kutluyorum” dedi.