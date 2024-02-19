Kocaeli'de baba ve çocuk etkinliği

Karamürsel ilçesinde bulunan Anne Şehir Mimoza Merkezi’nde düzenlenen baba ve çocuk etkinliğinde babalar çocuklarıyla keyifli ve kaliteli vakit geçirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin gözde projelerinden Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı her geçen gün büyümeye ve yeni projelerle insanların hayatlarına dokunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Anne Çocuk etkinliklerinden sonra çocukların babalarıyla daha kaliteli vakit geçirmesi amacıyla Anne Şehir Mimoza Merkezi’nde baba ve çocuk etkinliği düzenledi. Çocuklarıyla verimli zaman geçirmek için bu etkinliğe katılan süper babalar, çocuklardan daha çok eğlendi.

BABALAR DA ÇOCUKLAR KADAR MUTLU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programlarıyla nitelikli aile kavramını oluşturmak için büyük bir özveriyle çalışmaya devam ediyor.

Bu kapsamda Karamürsel Mimoza Merkezinde bu kez çocuklar babalarıyla verimli vakit geçirebilsin diye baba çocuk etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, babalar ve çocuklar birbirlerinin resimlerini çizerek, eğlenceli anlar yaşadı.

Babalarıyla verimli zaman geçiren çocuklar, çeşitli akıl ve beceri oyunlarında babalarına eşlik etti.