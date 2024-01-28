Kocaeli'de aydınlar karbon ayak izini konuştular

Kocaeli Aydınlar Ocağı üyelerinin yanı sıra, Kocaeli halkının panele büyük ilgi gösterdiği görüldü. Sivil Toplum Merkezi’ndeki konferans salonunu dolduran katılımcılar, paneli başından sonuna kadar son derece büyük bir ilgi ve dikkatle takip ettiler.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Aydınlar Ocağı, Karbon Ayak İzin konulu bir panel düzenledi.

Kocaeli Aydınlar Ocağı Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Serdar Filiz’in moderatörlüğünü yaptığı panelin konuşmacıları Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nden Prof.Dr. İsmail Özbay ve Aktivist & Yazar Ali Osman Önder’di.

Program, Kocaeli Aydınlar Ocağı Başkanı Av. Gürkan Uysal, milletn çevre konusundaki duyarsızlığına, çevreyi temiz tutma konusunda hassasiyet göstermemesine değindi.

Panel moderatörü Prof.Dr. Serdar Filiz ilk sözü Prof.Dr. İsmail Özbay’a verirken, son dönemde artan doğal afetlere ve iklim krizlerine dikkat çekerek tüm bunların sebebinin insanların doğaya verdiği zarar sonucu doğanın dengesinin bozulmasından kaynaklandığını ifade etti. Karbon ayak izi ve diğer koruma tedbirlerinin dünyanın ve doğanın korunması için ortaya çıkan kavramlar olduğunu belirten Prof.Dr. Özbay, karbon ayak izi ve çevre konusunda teknik bilgiler ve istatistiklerin yanında konunun gündelik hayata bakan yönlerine de temas eden son derece doyurucu bir sunum gerçekleştirdi.

Aktivist & Yazar Ali Osman Önder ise, karbon ayak izi ile COVID-19 süreci ve dijital kimlik vb. gibi kavramlar arasında bağlantı olduğu tezini öne sürdü. Önder, bu kavramlarla insanoğlunun kontrol edilmeye çalışıldığını ve adeta robotlaştırıldığını ileri sürdü.