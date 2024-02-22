Son Dakika

Kocaeli'de avukatlara işaret dili eğitimi

YAŞAM 22.02.2024, 12:25
Kocaeli'de avukatlara işaret dili eğitimi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Temel İşaret Dili eğitimini tamamlayan Kocaeli Barosu avukatları sertifikalarını aldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, işitme engellilerin adalete kolaylıkla erişim sağlaması ve avukatlarla rahat iletişim kurabilmesi için Kocaeli Barosu avukatlarına Türk İşaret Dili Eğitimi kursu verdi. Etkin ve tam iletişimi sağlamak, farklı bireyler arasındaki ayrışmayı önlemek, empati duygusunu geliştirmek ve mesleki donanıma katkı sunmayı amaçlayan eğitime 16 avukat katıldı. Temel İşaret Dili eğitiminde 7 hafta süren ilk kuru tamamlayan kursiyerlere düzenlenen törenle sertifikaları takdim edildi. İlk kuru tamamlayan ve sertifikalarını alan avukatlardan gelen talep üzerine ikinci kurun açılması planlandı.

TEMEL İŞARET DİLİ SERTİFİKA TÖRENİ

İşitme engelli bireylerin hayatlarının kolaylaştırılması ve iletişim engellerinin kalkması amacıyla Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Kocaeli Barosu avukatlarına Türk İşaret Dili Eğitimi kursu açtı. 7 hafta süren temel işaret dili eğitimini tamamlayan avukatlara eğitim aldıkları Sivil Toplum Kuruluşları ile İlişkiler Daire Başkanlığı Eğitim Salonu’nda sertifika töreni düzenlendi. Düzenlenen törende eğitim alan kursiyerler tarafından adalettin tüm engelleri aşacağı mesajı verildi. Törene Kocaeli Barosu Başkanı Mehmet Gül, Engelli Hakları Merkezi Başkanı Tuba Özbay, Kocaeli İşitme Engelliler Derneği Başkanı Hasan Aktürkoğlu ve yönetim kurulu, Kocaeli Sessizler Derneği Başkanı Yunus Bayraktar, işitme engelli birey Zehra Soydan ve işitme engelli vatandaşlar katıldı.

HER TÜRK VATANDAŞININ ADALETE ULAŞMASI İÇİN

İşaret Dili eğitimine katılan avukatların sertifika töreninde konuşan Baro Başkanı Gül, ‘’Adaletin her Türk vatandaşına ulaşması gerektiğine inanıyorum’’ diyerek işaret dili eğitimiyle duyma engelli vatandaşların sıkıntılarına ulaşılacağına dikkat çekti. Gül, “Engelli hakları merkezinin çalışmalarına destek vermeye devam edeceğiz. Adalete erişim hakkını her Türk vatandaşına ulaştırmak da bizim görevimiz. Bu kapsamda duyma engeli olan vatandaşlarımızla iletişimi önemsiyoruz. İşaret dili eğitimiyle bizim için adaletin her vatandaşa ulaşacağına inanıyorum. Bugün burada 16 meslektaşımız bu eğitimi tamamladıkları için gurur duyuyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyemize merkezi bir eğitim salonunda bizlere bu hizmeti verdikleri için çok teşekkür ediyorum’’ ifadesini kullandı.

ADALET ENGEL TANIMAYACAK

Av. Özbay ise adaletin her bireye ulaşmalı düşüncesiyle engelleri aşmak için yola çıktıklarını vurguladı. Özbay, “Adalete ulaşmak adına organize olmuş haklarını savunmak için en çok mücadele veren gruplardan biri işitme engelliler. Herkesin eşit hakları gibi adalete herkesin kavuşmaya hakkı var. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin engelli hizmetleri birimiyle her an dirsek teması içerisindeyiz, her daim yardımcı oluyorlar. Bizler için verimli olan bu kursun ikinci kurunu da talep ediyoruz. Bu konuda bizlere destek vereceğinizi biliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.   

İLETİŞİM ENGELİ KALKIYOR

İşaret dili; işitme ve konuşma engellilerin aralarında iletişim kurabilmek için el hareketlerini, yüz mimiklerini ve bir bütün olarak vücut dilini kullanarak oluşturdukları sessiz ve görsel bir dil. İşaret dilini öğrenmeye yönelik gerçekleşen eğitimlerde; işaret dilinin kelime-cümle yapısı, dil bilgisi kuralları ve işitme engelli kültürü gibi temel konular yer alıyor. Türk İşaret Dili Eğitimi işitme engelli bireylerin adalete erişimini kolaylaştıracak. Bu sebeple kurs programında kursiyerler; temel işaret dili konuları ve adli mesleki kavramlar öğrenerek, karşılıklı tanışma ve diyalog kurma, cümle kurma, anlama ve kavrama, işitme engelli bireye yaklaşım ve iletişim temelleri gibi birçok konuda bilgi sahibi oldu.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 26 69
2. Fenerbahçe 26 67
3. Trabzonspor 26 43
4. Beşiktaş 26 43
5. Kasımpasa 26 39
6. Rizespor 26 36
7. Antalyaspor 26 35
8. Sivasspor 26 34
9. Başakşehir 26 33
10. A.Demirspor 26 32
11. Kayserispor 26 32
12. Samsunspor 26 30
13. Ankaragücü 26 29
14. Hatayspor 26 29
15. Alanyaspor 26 29
16. Karagümrük 26 28
17. Gaziantep FK 26 28
18. Pendikspor 26 26
19. Konyaspor 26 25
20. İstanbulspor 26 12
Takımlar O P
1. Eyüpspor 23 55
2. Göztepe 23 46
3. Kocaelispor 23 43
4. Bodrumspor 23 42
5. Sakaryaspor 23 40
6. Boluspor 23 36
7. Bandırmaspor 23 36
8. Ahlatçı Çorum FK 23 35
9. Gençlerbirliği 23 33
10. Erzurumspor 23 30
11. Keçiörengücü 23 29
12. Manisa FK 23 27
13. Ümraniye 23 27
14. Adanaspor 23 23
15. Şanlıurfaspor 23 22
16. Tuzlaspor 23 22
17. Altay 23 12
18. Giresunspor 23 7
Takımlar O P
1. Liverpool 26 60
2. M.City 25 56
3. Arsenal 25 55
4. Aston Villa 25 49
5. Tottenham 25 47
6. M. United 25 44
7. Brighton 25 38
8. Newcastle 25 37
9. West Ham United 25 36
10. Chelsea 25 35
11. Wolves 25 35
12. Fulham 25 29
13. Bournemouth 24 28
14. Brentford 25 25
15. Crystal Palace 25 25
16. Nottingham Forest 25 24
17. Everton 25 20
18. Luton Town 25 20
19. Burnley 25 13
20. Sheffield United 25 13
Takımlar O P
1. Real Madrid 25 62
2. Girona 25 56
3. Barcelona 25 54
4. Atletico Madrid 25 51
5. Athletic Bilbao 25 49
6. Real Sociedad 25 40
7. Real Betis 25 39
8. Valencia 25 36
9. Las Palmas 25 35
10. Getafe 25 34
11. Osasuna 25 32
12. Deportivo Alaves 25 28
13. Villarreal 25 26
14. Rayo Vallecano 25 25
15. Sevilla 25 24
16. Mallorca 25 23
17. Celta Vigo 25 20
18. Cadiz 25 17
19. Granada 25 14
20. Almeria 25 8