Kocaeli'de Ata tohumundan hasat zamanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş birçok ata tohumunu tarıma kazandırarak, gelecek nesillere aktarıyor. Derince İshakçılar’da üretilen sebzelerin hasadı yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, pazar değeri yüksek ürün elde edilmesi ve üreticilerin gelirinin artırılması amacıyla üreticilere sertifikalı ata tohumu desteği sağlıyor.

Bu kapsamda Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, kadın üreticilerle Derince İshakçılar Mahallesi’nde ata tohumundan elde edilen Anka domates, turuncu kokteyl çeri domates, Kandıra kıl sivri biberi ve salçalık biberlerin hasadını gerçekleştirdi.

Büyükşehir tarafından yürütülen proje kapsamında, çiftçilerin elinde bulunan dededen kalma ve annelerin çeyiz sandıklarındaki ata tohumları toplandı. Toplanan tohumlar, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü’ne (TAGEM) gönderildi. TAGEM, bu tohumlarda tür tanımlama çalışması yaptı. Tür tespiti yapılan ve tanımlanan tohumlar TAGEM’in arazilerinde çoğaltılarak, elde edilen fidelerin tescil çalışmaları yapıldı.

MISIR, AYÇİÇEĞİ, KABAK, DOMATES, BİBER, PATLICAN

Kocaeli’nde mısır, ayçiçeği (kıncıllı), kabak (cebeci), domates (sakarin-Eskişehir, inebeyli), biber (Kandıra), patlıcan (Çalköy) gibi sebze türlerinin yerli tohumları toplanarak çoğaltıldı. Yaklaşık 12 köyde 50 dekar alana ata tohumları ekilerek, elde edilen 24 bin fide toprakla buluşturuldu. Kandıra`da domates yetiştiriciliği ile uğraşan çiftçilere bu fidelerden verilerek teknik destek sağlandı. Yapılan çalışmalar neticesinde beş yıl öncesine kadar Kocaeli pazarlarında çok sık rastlanmayan pembe domates, tezgâhlarda yer almaya başladı.

Bu kapsamda tamamı kadın girişimcilerinden oluşan Dane-Riz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’nin Derince İshakçıkar Mahallesi’nde ata tohumlarından elde ettiği Anka domates, turuncu kokteyl çeri domates, Kandıra kıl sivri biberi ve salçalık biberlerin hasadı yapıldı. Başkan Tahir Büyükakın'ın eşi Doç. Dr. Figen Büyükakın, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık, Dane-Riz Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Serap Aslan ve kadın üreticilerle birlikte organik tarım bahçelerinde ata tohumundan üretilen sebzeleri topladı. Kadın üreticilerle sohbet eden Figen Büyükakın, yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a, kadın kooperatiflerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür eden Dane-Riz Başkanı Aslan, “Tahir Başkanımız bu konuda bize değer veriyor. Ata tohumuna verdiği değeri de biliyoruz. Kocaeli hep sanayi kenti olarak görünür ama biz bu kentin tarım şehri olduğunu da Tahir Başkanımızın öncülüğünde göstermek istiyoruz. Sayın Emine Erdoğan’ın başlattığı ‘Sandıktan toprağa ata tohumu’ projesinde gönüllü yer almıştım. Sonrasında böyle bir kooperatifleşme fikri çıktı ortaya. Sağ olsun Başkanımız ve çalışanlarının desteğiyle kooperatifimizi bir adım ileri taşıyarak, Büyükşehir Belediyesinin, ‘İyi Fikir Projesi’nden yüzde 75 hibeli modern sera desteği aldık.” ifadelerini kulandı.