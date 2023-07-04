Kocaeli'de 'Aşk Her Zaman Güzeldir' sahne aldı

Halk Üniversitesi KO-MEK’te tiyatro ve drama eğitimi alan kursiyerler, öğrendiklerini SDKM Oda Tiyatrosunda başarıyla sergilediKOCAELİ (İGFA) - Verdiği başarılı ve kaliteli eğitimlerle yetişkin eğitiminde farkını ortaya koyan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK) uygulamalı eğitimlerle vatandaşların takdirini kazanıyor.

Uygulamalı tiyatro eğitimi ve drama eğitimleri ile birçok kursiyere eğitim veren KO-MEK tiyatro kursiyerlerine ilk kez seyircinin karşısına çıkma fırsatı sunuyor. KO-MEK’te uzman eğitmenler tarafından verilen Drama Branşı özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor.

Branş, kursiyerlere tiyatro tekniklerini kullanarak iletişim becerilerine katkı sunmayı, toplum içinde kendilerini doğru ifade edebilmeyi ve öz güven kazanmalarını sağlıyor. KO-MEK drama kursiyerleri kendileri için gerçekleştirilen etkinlikte, sergiledikleri başarılı performanslarıyla beğeni topladı. 44 kurs merkezinde 375 farklı branşta meslek ve sanat eğitimi veren KO-MEK, tiyatro ve drama branşlarında kısa sürede başarılı sonuçlar alarak toplamda 2041 kursiyere uygulamalı tiyatro ve drama eğitimi verdi.

11 FARKLI TİYATROCU, BİRBİRİNDEN GÜZEL OYUNLAR

Mimar Sinan ve Yahya Kaptan KO-MEK Kurs Merkezinde uygulamalı tiyatro eğitimi alan kursiyerler yılsonu tiyatro gösterisi düzenleyerek ilk kez seyircinin karşısına çıktı. Tamamını KO-MEK kursiyerlerinin oluşturduğu 11 kursiyerden oluşan “Aşk Her Zaman Güzeldir” adlı tiyatro oyun seyircilerden uzun süre alkış aldı. Komedi türünde sergilenen birbirinden eğlenceli konuları ele alan tiyatro oyununu izlemeye gelen sanatseverler SDKM oda tiyatrosunu doldurdu.

Profesyonellere taş çıkartan KO-MEK kursiyerleri sergiledikleri oyunda hem düşündürdü hem de güldürmeyi başardı. 8 aylık eğitim sonrasında sahneye çıkan kursiyerler oldukça heyecanlı bir o kadar da gururluydu. Yönetmen Banu İnan’in yönettiği tiyatro oyunu gece sonunda izleyenler tarafından ayakta alkışlandı