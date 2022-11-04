Kocaeli'de 'aşı' bilinçlendirmesi

Kocaeli Büyükşehir’in Sağlık Kulübünde eğitim veren uzmanlar, içinde bulunduğumuz aylarda hastalıklardan korunmak için aşı yaptırılması gerektiğini ifade ettiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Hayatın İçindeyim projesi Sağlık Kulübü altında risk grubunda bulunan vatandaşlara yönelik bilgilendirme eğitimleri veriyor. Grip aşısı, Covid-19 ve Osteoporoz hakkında Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığından Uzm. Dr. Selim Yüksel ve diyetisyen Eda İlhan Tekin Gölcük Sanat Galerisinde yaklaşık 2 saat süren eğitim verdi.

RİSK GRUBUNDA BULUNANLAR!

Yetkililer risk grubunda bulunanları şu şekilde sıraladı; 65 yaş ve üzeri olan bireyler, bakım ve huzurevi sakinleri, kronik hastalığı bulunan, sağlık çalışanları, 6 ay-18 yaş arasında olup uzun süre aspirin kullanması gerekenler, bağışıklık sistemi baskılanmış olanlar, şeker hastalığı dâhil herhangi bir metabolik hastalığı olanlar, astım dâhil kronik solunum yolu hastalığı olanlar, kalp-damar sistemi hastalığı olanlar, kronik böbrek hastalığı olanlar, hemoglobinopatisi olanlar ve gebeler. Bu gruplarda bulunanların grip aşısı yaptırması önerilmektedir.

GRİP BELİRTİLERİ

İnfluenza virüsünün özellikle kasım ve aralık aylarında ortaya çıktığını, yaygın ve bulaşıcı bir solunum yolu hastalığı olduğunu belirten yetkililer; ateş (koltuk altından ölçülen 38C ve üzeri), öksürük, boğaz ağrısı, burun akıntısı ve tıkanıklığı, baş ağrısı, vücut ağrıları, titreme, nadiren kusma ve ishal durumları kişilerde belirtilerin biri ya da birkaçı hastalığa eşlik edebileceğini, bu sebeple sağlık kuruluşlarına başvurmaları gerekliliği belirtildi.

MEVSİMSEL GRİP VE AŞISI

Hayatın İçindeyim projesi Sağlık Kulübü çerçevesinde gerçekleşen söyleşi içeriğinde ise; Grip ve Aşı Nedir?, Grip ve Aşı Kimlere Ne Zaman yapılmalıdır?, Grip Aşısı Tedariği Hakkında Bilgilendirme, Covıd-19 Yan etkileri var mıdır?, Grip Aşısı Kime Ne Zaman Yapılmalıdır? Osteoporoz (Kemik Erimesi) yaşlanmayla birlikte gelir. Osteoporoz Risk Faktörleri. Osteoporoz’un Östörojene etkisi. Menapoz’un Osteoporoz’a etkisi. Genetik yapı, Alkol ve Sigara’nın Osteoporoz’a etkisi. Bağırsak kanseri, Rahim ağzı kanseri, mamografi ve inme’nin önemi hakkında detaylı olarak vatandaş bilgilendirildi.

OSTEOPOROZ RİSKİ ALTINDA OLANLAR!

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Uzmanı Doktor Yüksel; yaşlanma, menopoz, ailede hikâyesi olan veya sık alkol ve sigara tüketenlerde daha fazla görünen Osteoporoz (Kemik erimesi) riski altında olanların mutlaka yapması gerekenleri şu şekilde açıkladı. Yüksel; bireylerin düzenli olarak egzersiz yapmalarını, sağlıklı ve dengeli beslenmelerini özellikle Kalsiyum ve D vitamini takviyesi almalarını gerektiğini hatırlattı.

HAYATIN İÇİNDEYİM PROJESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren “Hayatın İçindeyim” Projesi 65 yaş üstü fiziki ve zihni bütünlüğü olan, öz bakım ihtiyaçlarını karşılayabilen, yaşlı bireylere sosyal ve kişisel gelişim desteği hizmeti sunmak amacıyla faaliyetler gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu tür faaliyetlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirten yetkililer vatandaşlarımızın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait https://ebelediye.kocaeli.bel.tr/SosyalHizmetler/HayatinIcinden linkinden başvuru yapabileceği belirtildi.