Kocaeli'de annelerin gönlüne dokunan program

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla Gebze’de bulunan Anne Şehir Defne Tesisleri’nde bir kutlama programı düzenlediKOCAELİ (İGFA) - “Kocaeli Anne Şehir” projesi kapsamında kent genelinde bulunan annelere yönelik etkinlikler ve faaliyetler düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, Anneler Günü’nde Kocaelili anneleri unutmadı.

Bu bağlamda Kadın ve Aile Hizmetleri Şube Müdürlüğü, Gebze’de bulunan Anne Şehir Defne Tesisleri’nde Anneler Günü etkinliği düzenleyerek onların gönüllerine dokundu.

Annelerin kıymetinin kelimelerle ifade edilemeyecek kadar büyük olduğunun anlatıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Programda, “Anne olmasaydı insanlık olmazdı. Anne o kadar değerlidir ki, cennetin annelerin ayağının altında olduğunu unutmayalım. Annelerimiz ailenin temel direği ve toplumun da geleceğidir. Sağlam bir toplum ancak temelleri sağlam atılmış aile yapısı ile mümkündür” vurgusu yapıldı.

ÇOCUKLARDAN GÜLDÜREN CEVAPLAR

Defne Tesisleri’nde okul öncesi eğitim alan öğrencilerin hazırladıkları videolar, sinevizyon eşliğinde annelerine izletildi. Duygu dolu anların yaşandığı programda, çocuklara anneleriyle ilgili gözlemlerini ve hafızalarını yoklamaları için sorulan sorular ve verilen komik cevaplar anneler arasında gülüşmelere neden oldu. Program günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ve hediye takdimi ile sona erdi.