Kocaeli'de annelere 'özel' hediyeler

Kocaeli'de Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin özel öğrencileri ve aileleri, Kocaeli Anneleri Derneğiyle Engelliler Haftası ve Anneler Günü dolayısıyla bir araya geldiKOCAELİ (İGFA) - Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinde gerçekleşen etkinlikte özel gereksinimli öğrencilerin yıl boyu üzerine çalıştıkları sanatsal ürünler sergilenirken atölye çalışmalarını da annelerle birlikte yaptılar.

Özel gereksinimli öğrencilerin hünerlerini gösterdikleri waffle yapımı, sukulent süsleme, çikolata atölyesi, mozaik, geleneksel desen bez çanta boyama, takı tasarımı atölyeleri yer alırken etkinliğe gelen konuklar da dönüşümlü olarak atölyelere katılım sağlandı. Özel gereksinimli çocuklar en özel hediyelerini anneler için yaptılar.

BİZLER İÇİN ÇOK KIYMETLİSİNİZ

Özel gereksinimli öğrenciler ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte Doç. Dr. Figen Büyükakın da hazır bulundu. Figen Hanım uygulamalı atölye çalışmalarına katılarak, ailelerle tek tek görüştü, ailelerin ve özel bireylerin bu tür etkinliklerde bir araya gelmesinden duyduğu memnuniyet belirtti. Figen, Büyükakın konuşmasına, ‘’Anneler Günümüz kutlu olsun. Hanımlarımıza bir gün değil her gün anneler günü’’ diyerek başladı. Figen Büyükakın, ‘’O yüzden annelerimizin kıymetini biliyoruz zaten. Elimizden geldiğince sizlerin yükünüzü hafifletmek, derdinizi paylaşmak, sizinle aynı şeyleri düşündüğümüzü göstermek için böyle etkinliklerde bir araya gelmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın mutlu olması, onların kendilerini yalnız hissetmemesi adına katılımlarınız çok değerli. Sosyalleşmeleri açısından da birlik ve beraberlik göstermek açısından da bu katılımlar çok önemli’’ ifadesini kullandı.

TÜRKÜLER VE ŞARKILAR

Gün boyu süren etkinlikte çocukların çok sevdiği çikolata yapımı ve sukulent süsleme atölyeleri de yer aldı. Yoğun katılımın gerçekleştiği program sonunda Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezinin müzik öğretmeni ve öğrencilerin derslerde öğrendiği türkü ve şarkı dinletisi yer aldı.