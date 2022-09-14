Kocaeli'de anneler çocuklarla KO-MEK'e geliyor

Kocaeli Büyükşehir'in KO-MEK’inde bulunan çocuk oyun odalarıyla anne kursiyerlerin gözü arkada kalmıyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarının (KO-MEK) alanında uzman eğitmenler eşliğinde hayata geçirdiği ‘’Çocuk Oyun Odaları’’ anne kursiyerlerin en büyük yardımcısı haline geldi.

Çocuklarıyla birlikte kurs merkezine gelmek isteyen anneler, çocuklarını bu merkezlerdeki oyun odalarına teslim ettikten sonra gönül rahatlığı ile eğitimlerini alabiliyor.

Çocukları sebebiyle KO-MEK kurslarına devam edemeyen anneler, fiziki durumu uygun olan kurs merkezlerinde açılan Çocuk Oyun Odaları sayesinde gönül rahatlığı ile eğitimlerine devam edebiliyor. Çocuklara, oyun odalarında alanında uzman eğitmenler refakat ediyor.

Çocuk oyun odalarına 36-72 ay arasındaki çocuklar kabul ediliyor.

DEĞERLER EĞİTİMİNDEN DRAMA EĞİTİMİNE

Çocuk oyun odalarında çocuklara değerler eğitiminden drama eğitimine kadar geniş bir yelpazede eğitim veriliyor. Oyun odaklı eğitimlerde, çocuklar hem öğreniyor hem oyun oynamanın keyfini çıkarıyor.