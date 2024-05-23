Kocaeli'de anne sütünün önemi ve bebek bakımı eğitimi

Büyükşehir ve Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde Emzirme Danışmanlığı yapan 31 sağlık personeline eğitim verildiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sağlık Müdürlüğü ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliği kapsamında Kocaeli Kongre Merkezi Süleyman Paşa Salonu’nda ‘‘Anne Sütü, Emzirme Danışmanlığı Eğitimi” gerçekleşti. Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Uzm. Dr. Zeliha Yeğin, Dr. Merve Arslan, Uzm. Dr. Ebru Karaca, Ebe Özlem Demiral, Hemşire Gonca Özcan, Ebe Derya Çelik, Hemşire Nihal Güzel, Ebe Yasemin Özışık, Hemşire Müge Acaralp tarafından eğitim verildi. Eğitimde emzirmenin anne için de bebek için de önemli olduğu ve anne sütünün değeri anlatıldı.

EĞİTİM SONUNDA SERTİFİKA VERİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü’nde görev yapan 11 sağlık personeline yeni doğan ölümlerini azaltmak, emzirmeyi özendirmek ve bakım hizmetlerini geliştirmek amacıyla eğitim verildi. Eğitim programında ayrıca ilimizdeki hastanelerde görevli 20 sağlık personeli de yer aldı. Kocaeli Kongre Merkezinde gerçekleşen ve 3 gün süren eğitim programına katılan sağlık personeline anne ve bebek sağlığı, anne sütünün önemi ve emzirme konularında dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı. Eğitim programını başarıyla tamamlayan sağlık personeline sertifika takdim edildi.