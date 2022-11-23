Kocaeli'de 'Anne Şehir' terapi oluyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programıyla yıllar sonra tekrar yüzü gülen Ayşe Karacan, tüm annelere programı tavsiye ediyor.KOCAELİ (İGFA) -Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin uzun vadede toplumsal refahın anahtarının kadınlar olduğu bilinciyle 2017 yılında başlattığı Anne Şehir Sağlıklı Yaşam Programı her geçen gün giderek büyümeye devam ediyor.

Kalplere dokunmak için bu projede görev aldıklarını aktaran Büyükşehir personeli, vatandaşın yüzündeki tebessümün günün yorgunluğunu aldığını ifade ediyor.

5 yıldır Anne Şehir projesinin hizmetlerinden faydalanan Karamürsel’den Ayşe Karacan (61), ‘’Pandemi öncesi spora gidiyordum. Salgın döneminde ise eve kapandığımız için tamamen kitlendim. Ayaklarımda şiddetli ağrılarım oluyordu. Merdivenleri dahi inip çıkamıyordum. Pandemi bitiminden sonra tekrardan spora başladım. Şimdi çok rahatım işlerimi kendim yapabiliyorum’’ dedi.

Karacan, ‘’Şeker hastalığında sabah akşam ilaç kullanıyordum. Şeker değerlerim normalin üstündeydi, spora geldikten sonra tek tablete düştü. Çünkü sporla birlikte on kilo verdim ve çok mutluyum. Tiyatroya hiç gitmemiştim. Tiyatroya gittik, denize gittik, orman yürüyüşlerine gittik ve gerçekten bana burası çok iyi geliyor’’ ifadesini kullandı. Tüm annelere tavsiyede bulunan Karacan, ‘’Anneler kendinizi sevin, sevin ki mutlu olun’’ sözleriyle düşüncelerini paylaştı.