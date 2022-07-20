Kocaeli'de 'anne çocuk' el ele

Kocaeli'de halk üniversitesi KO-MEK’te yaz döneminin başlamasıyla birlikte artık anneler çocuklarıyla kurs merkezlerine gelmeye başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitim Kurslarında (KO-MEK) okulların tatil olmasıyla birlikte anneler ve çocuklar birlikte eğitim almaya başladı. Gençlere yönelik sosyokültürel faaliyetler düzenleyen KO-MEK, çocuk oyun odalarını bu yaz döneminde de unutmadı. Bir halk üniversitesi olan KO-MEK, Anne Çocuk Atölyesi projesiyle yetişkin kursiyerlere sanat ve meslek eğitimi vermenin yanı sıra çocuklarımızın aileleriyle beraber eğlenerek öğrenme ve pratik bilgileri kazanmaları için sınıfları yeniden açtı.

ÇOCUKLAR BU KURSU ÇOK SEVDİ

37-72 ay yaş grubu arasındaki çocukların anneleriyle birlikte katıldığı yaz atölyelerinde usta eğitmenler tarafından birbirinden farklı etkinlikler düzenlenerek çocukların hem eğlenmesi hem de öğrenmesi sağlanıyor. Her sabah kursun yolunu tutan minik kursiyerler anneleriyle birlikte sınıf ortamında farklı etkinlikler yaparak birlikte kaliteli vakit geçirmenin mutluluğunu yaşıyor.

12 ilçede uygun ortamın olduğu tüm kurs merkezlerinde açılan anne çocuk atölyesinde çocuklar gün boyunca hem eğleniyor, hem de günlük hayatta işlerine yarayacak pek çok şeyi öğrenmenin tadını çıkarıyor. Anne Çocuk Yaz Atölyeleri; Çocukların bilişsel, duyusal ve psiko-motor yönden gelişimlerini dikkate alan; öğrenci merkezli yöntem ve teknikleri kullanmayı öngören; araştıran, sorgulayan, yorumlayan, işbirliği yapan, bireysel farklılıkları göz önünde bulunduran ölçme ve değerlendirmeye yer veren esnek çerçeve öğretim programı anlayışını benimsiyor.

YAZ ATÖLYESİ PROJESİNİN İÇERİĞİ

Anne çocuk yaz atölyesinin amacı 37-72 ay yaş arasındaki çocuklara aileleri ile birlikte yaptığı eğlenceli etkinliklerle görsel ve el becerileri kazandırarak gelişimlerini sağlamak.

Eğitimler 27 Haziran-29 Temmuz 2022 yılı Pazartesi-Salı- Perşembe-Cuma günleri saat 10:00-15:00 arası verilecektir. Eğitimlerde 1. Grup 10:00 - 12:00 saatleri arası yapılacaktır. 2. Grup ise 13:00 - 15:00 saatleri arası yapılacaktır. Ayrıca tüm etkinliklerde Türk kültürünü öğrenmek ve yaşatma amacı olacak şekilde etkinlikler yapılmaktadır.