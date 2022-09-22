Kocaeli'de Alzheimer için farkındalık yürüyüşü

Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Dünya Alzheimer Günü'nde anlamlı bir yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.KOCAELİ (İGFA) - İzmit’e kazandırılan Alzheimer Yaşam Evi ile çağımızın en yaygın hastalıklarından biri olan Alzheimer’ın yarattığı olumsuz etkileri azaltarak hem hastaların sosyal hayata adaptasyonunu ve yaşam motivasyonunu yükselten hem de hasta yakınlarına kendilerine ayıracakları vakit oluşturan İzmit Belediyesi, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde de farkındalık oluşturmak için yürüyüş etkinliği gerçekleştirdi.

Merkez Bankası önünden başlayan yürüyüş, Sabri Yalım Parkı önünde son buldu.

İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Sibel Solakoğlu, yaşlı nüfusun arttıkça artan ve erken teşhisi gün geçtikçe daha da önem kazanan Alzheimer hastalığına farkındalık amacıyla gerçekleştirdikleri etkinliklerde, hastalığın erken teşhisinin önemini vatandaşlara anlatabilmek ve Alzheimer hastası büyüklerimiz ile yakınları için bu kenti daha yaşanılabilir bir hale dönüştürmek için çabaladıklarını söyledi. Solakoğlu, bu çabanın tüm yerel yönetimlere emsal teşkil etmesini dilediklerini belirterek, "Çıkmış olduğumuz yolda bizlerden desteklerini esirgemeyen Kocaeli Üniversite Nöroloji Ana Bilim Dalı’na da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

21 Eylül Alzheimer Dünya Alzheimer Günü ile ilgili konuşma yapan bir diğer isim, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aybala Neslihan Alagöz de, hastalar ve hasta yakınlarımızla beraber bu yürüyüşe destek verdiklerini, Alzheimer hastalığı tüm dünyada popülasyon yaşlandıkça daha sık görülmeye başladığına dikkati çekti.

Konuşmaların ardından katılımcılara ve vatandaşlara, İzmit Belediyesinin Aşevi’nde hazırlanan kek ve limonata ikramı yapılarak etkinlik tamamlandı.