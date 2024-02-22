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Kocaeli'de Alikahya Stadyum tramvayında çalışma başladı

YAŞAM 22.02.2024, 15:17
Kocaeli'de Alikahya Stadyum tramvayında çalışma başladı

Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Alikahya’daki stada ve bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında çalışmalar başladıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen ve Kocaelispor’un maçlarını oynadığı Alikahya’daki stada ve bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattında çalışmalar başladı. Alikahya Stadyum Tramvay Hattı Yapımı kapsamında yüklenici firmaya yer teslimi yapılarak çalışmalara start verildi. Yüklenici firma Yuvam Akarca konutları Fatma Seher Hanım caddesinde şantiye alanını kurdu.

RAYLAR GETİRİLİYOR

Projede kullanılacak olan 18 metre uzunluğunda 920 adet tramvay rayı şantiye alanına getirilmeye başlandı. Yüklenici firma ayrıca Alikahya Stadyum Tramvay Hattının 1 no’lu trafo binasının temel kazılarına başladı.

3,8 KM UZUNLUK 2 ETAP

Toplam uzunluğu 3,8 km olan proje iki etaptan oluşuyor. 1,4 km’ye kadar olan ilk etap için 330 takvim günü, 3,8 km’ye kadar olan 2. etap içinse 270 takvim günü belirlenmiş olup toplam süre 600 takvim günü. Proje kapsamında tramvay hat güzergahında enerji ihtiyacını karşılamak üzere 2 adet trafo binası, karayolu düzenleme ve altyapı imalatları yer alıyor.

6 YENİ İSTASYON

Yeni hat otogar depo alanından başlayacak ve en yakın noktadaki Bağımsızlık Caddesinde son bulacak. 3,8 kilometre uzunluğunda olacak hat 6 duraktan oluşacak. Hattın birinci durağı; Fener Sokak ile Sultan Murat Caddesinin kesiştiği noktada, ikinci durağı Fatma Seher Hanım Sokağın İbni Sina Sokak ile kesiştiği yerde, üçüncü durağı Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Fenerli Sokak ile kesiştiği yerde, dördüncü durak Sakıp Sabancı Caddesi üzerinde Nar Çiçeği Sokak ile kesiştiği yerde, beşinci durak Bağımsızlık Caddesi üzerinde Yunus Emre Sokak kesişiminde, altıncı durak Bağımsızlık Caddesinin sonunda olacak.

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